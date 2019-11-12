Son Dakika Haberleri: Üniversite'de Güvenlik Tedbirleri Eğitimi verildi
Son Dakika Güncel Üniversite'de Güvenlik Tedbirleri Eğitimi verildi - Son Dakika

Üniversite'de Güvenlik Tedbirleri Eğitimi verildi

6 saat önce

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde yükseköğretim kurumlarında ve yurtlarda çalışan özel güvenlik görevlilerine yönelik, güvenlik tedbiri eğitimi gerçekleştirildi.

Üniversite'de Güvenlik Tedbirleri Eğitimi verildi, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde yükseköğretim kurumlarında ve yurtlarda çalışan özel güvenlik görevlilerine yönelik, güvenlik tedbiri eğitimi gerçekleştirildi.


İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından üniversitelerde eğitim-öğretimin özgür ve güvenli ortamlarda sürdürülebilmesi, üniversite kampüsleri ve kampüs dışında bulunan ek binalarda, öğrenci yurtlarında, öğrencilerin yoğunlukla bulunduğu açık ve kapalı alanlarda karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında çıkabilecek kavga olaylarında öğrencilerle ilk teması kuracak olan özel güvenlik görevlilerine eğitim verildi.


Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimde özel güvenlik görevlilerine Emniyet Müdürlüğü Yetkilileri tarafından, Özel Güvenlik Hukuku, Genel Kollukla İlişkiler, Etkili İletişim, Toplumsal Olaylara Müdahale ve Kitle Psikolojisi, Uyuşturucu Madde Bilgileri, Asayiş Hizmetleri ve Terörle Mücadele konularında ayrıntılı bilgi verildi. - ANTALYA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi, İçişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız
Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor Eski İngiliz istihbarat subayının sır ölümüyle ilgili adli tıp uzmanından açıklama: Cinayet gibi gözüküyor Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: İttifaklar değişebilir, yenileri kurulabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 17:16:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversite'de Güvenlik Tedbirleri Eğitimi verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]