Son Dakika Haberleri: Üniversite de "Hanımeli Müzik Dinletisi" gerçekleştirildi
Son Dakika Yaşam Üniversite de 'Hanımeli Müzik Dinletisi' gerçekleştirildi - Son Dakika

Üniversite de "Hanımeli Müzik Dinletisi" gerçekleştirildi

6 saat önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Hanımeli Müzik Dinletisi" gerçekleştirildi.

Üniversite de

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Hanımeli Müzik Dinletisi" gerçekleştirildi.


Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAMER) tarafından kadına yönelik şiddete karşı farkındalığı arttırmak için "Hanımeli Müzik Dinletisi" tertip edildi. Açılış konuşmasını gerçekleştiren KADAMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Meral Kuzgun, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekerek insanların duygularını en doğru şekilde sevgi diliyle, barışla, huzurla acılarını bile en doğru şekilde ifade ettikleri mecranın sanat olduğuna değinerek kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bu müzik dinletisini düzenlediklerini belirtti. Dinleti kapsamında Dr. Öğretim Üyesi Meral Kuzgun, Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm Tarçın ve Öznur Yapıcıoğlu tarafından gerçekleştirilen şarkı performanslarında enstrümanlarıyla Öğretim Görevlisi Ali Gündeşli, Öğretim Görevlisi Ali Nünükoğlu, Mehmet Kürklüoğlu, Batuhan Mert Balta ud, keman, kemane, gitar ile eşlik ettiler.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar tarafından Dr. Öğretim Üyesi Gülsüm Tarçın ve Öğretim Görevlisi Ali Gündeşli'ye plaket takdim edilmesiyle program sona erdi. - KİLİS

Aralık, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:34 Kaynak: İHA
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