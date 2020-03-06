Üniversite'de logo günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite'de logo günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Üniversite'de logo günü etkinliği düzenlendi

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi, düzenlediği Logo Günü ile kurumsal kimlik alanında da adından söz ettiriyor.

Üniversite'de logo günü etkinliği düzenlendi, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi, düzenlediği Logo Günü ile kurumsal kimlik alanında da adından söz ettiriyor.


Düzce Üniversitesi'nin tüm yerleşkelerinde ve birimlerinde üçüncüsü gerçekleştirilen etkinlikte; Düzce Üniversitesi Yönetimi, akademik ve idari personelleri ve öğrencileri başta olmak üzere mensuplar, Düzce Üniversitesi'ne ait logolu kıyafetleri giyerek, yine logolu ürünleri kullanarak kurumsal kimlik ve kurum aidiyeti konusunda farkındalık oluşturdu. Her ay gerçekleştirilen etkinlikte Düzce Üniversitesi mensupları, anlamlı bir dayanışma örneği göstererek kurum kültürünün gelişmesine de katkı sağlıyor. Bu özel günde Düzce Üniversiteli olmanın gururunu yaşayan mensuplar, aynı zamanda Üniversitenin tanıtımını yaparak örnek birliktelik sergiliyor. - DÜZCE

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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:05 Kaynak: İHA
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