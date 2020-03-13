Üniversite'de PDR günleri düzenlendi - Son Dakika
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Üniversite'de PDR günleri düzenlendi

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Topluluğu'nun (PDR) düzenlediği Üniversitede Değerim, Üniversitem Değerim temalı "IV. PDR Günleri"ne öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterildi.

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DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Topluluğu'nun (PDR) düzenlediği Üniversitede Değerim, Üniversitem Değerim temalı "IV. PDR Günleri"ne öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterildi.


Cumhuriyet Konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren, Düzce Üniversitesi PDR Öğrenci Topluluğu Başkanı Abdülsamet Öcal, topluluk olarak topluma hizmet alanında önemli işler yapma gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Düzenledikleri bu tür etkinliklerle de PDR öğrencileri olarak mesleki gelişimlerini artırmak istediklerini vurgulayan Abdülsamet Öcal, bu etkinlikte kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.


Gerçekleştirilen açılış konuşmasının ardından programın onur konuğu Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak, kendi adını taşıyan "Binnur Yeşilyaprak Akademik ve Sosyal Başarı Ödülünü" Ayşegül Uçman'a taktim etti. Ödül töreninin ardından Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak "Gelişmeler ve Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. PDR alanında oluşan yeniliklere değinen Prof. Dr. Binnur Yeşilyaprak, geleceğin psikolojik danışmanlarına yenilikleri takip etmeleri gerektiğini ve kısa süreli çözüm odaklı terapinin nasıl olması gerektiği konusunda bilgiler verdi.


Programın öğleden sonraki bölümünde Uzman Psikolog Cevher Sönmez "İçimizdeki Saklı Cevher", Uzman Psikolog Kunter Kurt "Kendine Yaslanan Dik Yürür", Doç. Dr. Bilge Uzun "Kemerlerinizi Bağlayın Anda Kalıyoruz/ Mindfulness" isimli sunumunun ardından Uzman Klinik Psikolog Gülce Nur Dinçer ve Uzman Klinik Psikolog Eren Murat Dinçer "Öyküsel (Narrative) Terapi ile Tanışma" sunumlarıyla katılımcıları bilgilendirdi. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:01 Kaynak: İHA
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