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Üniversite'den çocuklara müzik ğğitimi

40 dakika önce

Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (AKÜNSEM) bünyesinde Antalya Devlet Konservatuvarı işbirliğiyle Çocuk Korosu Müzik Eğitimi kursu açılıyor.

Üniversite'den çocuklara müzik ğğitimi, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (AKÜNSEM) bünyesinde Antalya Devlet Konservatuvarı işbirliğiyle Çocuk Korosu Müzik Eğitimi kursu açılıyor.


Müzik eğitimi almak isteyen 9-14 yaş grubu çocukların herhangi bir ön kayıt yaptırmadan, 25 Eylül 2019 Çarşamba günü Devlet Konservatuvarı Tiyatro Salonu'nda yapılacak olan seçmeye katılmaları gerekiyor. Koroya girmeye hak kazanan adayların listesi aynı günün akşamında, Devlet Konservatuvarı ve AKÜNSEM web sitelerinden ilan edilecek. Müzik eğitimi almaya hak kazanan öğrenciler, 2 Ekim 2019 tarihi itibariyle eğitime başlayacak. Yeni sesleri de devam eden koristlerin arasına katarak çalışmalarına devam etmek isteyen koronun kısa vadeli planları arasında orkestralı bir konser, yılsonu konseri ve şehir dışı turne bulunuyor. - ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:08 Kaynak: İHA
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