"Üniversite eğitiminin birinci amacı aslında düşünmeyi öğrenmektir"
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Üniversite eğitiminin birinci amacı aslında düşünmeyi öğrenmektir.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Üniversite eğitiminin birinci amacı aslında düşünmeyi öğrenmektir. Farklı disiplinlerde, farklı alanlarda uzmanlaşmadan önce yaptığımız eylemin manası üzerine fikir yürütmeyi, kafa yormayı öğrenmektir." dedi.
Kalın, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) 2019-2020 akademik yıl açılış dersinde yaptığı konuşmada, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.
Öğrencilerin bitmek bilmeyen çilesi! Yurda 550 basamaklı merdivenle çıkıyorlar Fuhuştan gözaltına alınan kadının paylaştığı videolar şaşkına uğrattı Son dakika: Ankara'da halk otobüsü durağa çarptı! Olay yerinden ilk görüntüler Evli ve çocuklu asgari ücretlilerin maaşları, vergi diliminden dolayı bu aydan itibaren eksik yatacak