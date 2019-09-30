Son Dakika Haberleri: "Üniversite eğitiminin birinci amacı aslında düşünmeyi öğrenmektir"
Son Dakika Güncel Haber

"Üniversite eğitiminin birinci amacı aslında düşünmeyi öğrenmektir"

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Üniversite eğitiminin birinci amacı aslında düşünmeyi öğrenmektir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Üniversite eğitiminin birinci amacı aslında düşünmeyi öğrenmektir. Farklı disiplinlerde, farklı alanlarda uzmanlaşmadan önce yaptığımız eylemin manası üzerine fikir yürütmeyi, kafa yormayı öğrenmektir." dedi.

Kalın, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) 2019-2020 akademik yıl açılış dersinde yaptığı konuşmada, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Üniversite eğitiminin birinci amacı aslında düşünmeyi öğrenmektir

İbrahim Kalın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğrencilerin bitmek bilmeyen çilesi! Yurda 550 basamaklı merdivenle çıkıyorlar
Fuhuştan gözaltına alınan kadının paylaştığı videolar şaşkına uğrattı Son dakika: Ankara'da halk otobüsü durağa çarptı! Olay yerinden ilk görüntüler Evli ve çocuklu asgari ücretlilerin maaşları, vergi diliminden dolayı bu aydan itibaren eksik yatacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 15:45:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Üniversite eğitiminin birinci amacı aslında düşünmeyi öğrenmektir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]