Üniversite ek tercih işlemleri için uzmanından tavsiyeler - Son Dakika

Üniversite ek tercih işlemleri için uzmanından tavsiyeler

Üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte adaylar üniversitelerde boş kalan kontenjanlara ÖSYM'nin belirlediği tarihler içerisinde ek tercih işleminde bulunabilecek.

Üniversite ek tercih işlemleri için uzmanından tavsiyeler, System.String[]
Üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte adaylar üniversitelerde boş kalan kontenjanlara ÖSYM'nin belirlediği tarihler içerisinde ek tercih işleminde bulunabilecek. Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen de, kimlerin ek yerleştirme için başvuru yapabileceği ve adayların doğru ek yerleştirme tercihinde nasıl bulunulacağıyla ilgili bilgiler verdi.

26 Ağustos'ta ÖSYM tarafından yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile birlikte, adaylar yerleştirildikleri üniversitelere 29 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. Üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte adaylar üniversitelerde boş kalan kontenjanlara ÖSYM'nin belirlediği tarihler içerisinde ek tercih işleminde bulunabilecek. Adaylar, T.C. Kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresine giriş yaparak bireysel olarak ek tercih işleminde bulunabilecek. Adayların, tercihlerini bildirmeden önce ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden YKS ile ilgili bilgi ve duyuruları izlemeleri doğru bir tercih işlemi için gereklidir. Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacak.

KİMLER EK YERLEŞTİRME İÇİN BAŞVURU YAPABİLİR?

Kimlerin ek yerleştirme için başvuru yapabileceği hakkında bilgi veren Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, "2020-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2020-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması ve 2020-YKS merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir. 2020-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir" dedi.

EK YERLEŞTİRME BAŞVURUSU YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Ek Yerleştirmede adayların 24 tercih hakkı bulunduğunu hatırlatan İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, "Ek yerleştirme işleminde bulunacak aday 24 tercihi geçmemek şartıyla istediği sayıda tercih yapabilir. Doğru bir tercih yapabilmek için önceden tercih edilecek programlar hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Bilgi sahibi olunan programlar ile ilgili bir tercih listesi oluşturulmasında fayda vardır. Oluşturacağınız tercih listesinde program kodlarını doğru yazdığınızdan emin olunuz. Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu nedenle en çok yerleşmek istediğiniz bölümden en az istediğiniz bölüme göre tercih listenizi oluşturunuz. Yerleşmek istemediğiniz hiçbir programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Listenizdeki programların ÖSYM kılavuzunda "bakınız/koşullar" olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün koşullarını karşıladığınızdan emin olunuz" diye konuştu.

Gülşen şunları söyledi;

"Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebilmek için, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olmak gerekmektedir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilirler. Tercih bildiriminizi tamamladıktan sonra ek yerleştirme ücretini ödemeyi unutmayınız."

BAŞARI SIRASI HANGİ BÖLÜMLERDE VAR? BAŞARI SIRASI KONTENJANLARI NASIL ETKİLEDİ?

Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk, Mühendislik, Mimarlık ve Öğretmenlik programlarında başarı sıralaması sınırlaması olduğu vurgusunu yapan Gülşen, "Adayların bu programları tercih edebilmeleri için belirtilen başarı sıralamaları içerisinde olmaları gerekmektedir. Tıp programında 16.818 kontenjanın 16.771'i dolmuştur. Hukuk programında 16.580 olan kontenjanın 15.071'i dolmuştur. Dolmayan 1509 kontenjanın 1051'i Vakıf, 380'i KKTC, 78'i ise devlet üniversitelerindedir. Bu sonuç bu sene hukuk programlarında başarı sıralaması şartının 190 binden 125 bine çekilmesinden kaynaklanmaktadır. Mimarlık programında 8.132 kontenjanın 6.412'si dolmuştur. Öğretmenlik programların 43.501 kontenjanın 42.592'si dolmuş ve 909'ü boş kalmıştır. 2020 yılında mühendislik programlarında belirlenen kontenjanın 11.904'ü boş kalmıştır. Bu yıl ilk kez başarı sıralaması kısıtı uygulanan Diş Hekimliği programında 7.913 toplam kontenjanın 267'si boş kalmıştır. Eczacılıkta ise 3 bin 972 toplam kontenjanın 3 bin 925'i dolmuştur. Boş kalan kontenjan sayısı 47'dir. Genel olarak 2019 yılı ve 2020 yılı değerlendirildiğinde 2020 yılında başarı sınırlaması kısıtı bulunan bölümlere daha fazla öğrenci yerleştirmesi olmuştur" şeklinde konuştu.

EK YERLEŞTİRME KAYIT İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Ek yerleştirmede kayıt işlemlerinin nasıl olacağına dair de bilgi veren Gülşen, "Kayıt işlemine alınan tüm adayların yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde adaylar üniversitelere YÖK'ün belirlediği koşullar çerçevesinde kayıt işlemlerini yapabilecekler" dedi.


- İstanbul

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 10:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversite ek tercih işlemleri için uzmanından tavsiyeler - Son Dakika

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