Üniversite Esnafın Eğitim İhtiyacına Cevap Everecek

Trakya Üniversitesi
(TÜ) esnafın ihtiyaç duyduğu eğitim hizmetlerine cevap everecek.
TÜ ile Edirne
Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (EDESOB), Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Keşan
Ticaret ve Sanayi Odası (Keşan TSO) arasında iş birliği protokolü imzalandı.
TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Kongre Merkezi Senato Salonunda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün kente katkı sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu protokolü ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkar odaları ve ticaret il müdürlüğümüzle hayata geçireceğiz. Esnafımızın ihtiyacı olan eğitim ya da turizm ve ticaret anlamında ne gerekiyorsa üniversiteden talepleri neyse bunları karşılayacak eğitim programları hazırlanacak. Gerekirse bilişim altyapısının oluşturulması ve akla gelinebilecek her konuda işbirliği mutabakatına varılmıştır. Herkesin belirli görevleri var ve bu görevleri hep birlikte yapacağız. Bunu el birliği ve çözüm ortaklığıyla hayata geçireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun."
Edirne Ticaret İl Müdürü Mahmut Altun
da esnafa satış ve hizmet teknikleri eğitimi kapsamında yola çıktıklarını ifade ederek, şunları söyledi:
"Çeşitli alanlarda esnafımıza, sanatkarımıza eğitim verilme sürecine girdik. Üniversitemizle yaptığımız görüşmelerde olumlu sonuçlar aldık. Sağ olsunlar sayın rektörümüz ve ekibi bize çok yardımcı oldular. Esnafımıza çeşitli alanlarda yaptıkları işle ilgili eğitimler verilecek."
Protokol imza törenine EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, ETSO Temsilcisi Nevzat Taşkın ve Keşan TSO Başkan Yardımcısı Kadir Mutaf da katıldı.