Son Dakika Haberleri: Üniversite Gençliği, Halk Ozanlarıyla Buluştu

Üniversite Gençliği, Halk Ozanlarıyla Buluştu

1 saat önce

ERZURUM Atatürk Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin kurduğu Aşık ve Şiir Sevenler Topluluğu, "Gençler kültürüne sahip çıkıyor" sloganıyla üniversitelileri hak ozanlarıyla buluşturdu.

Üniversite Gençliği, Halk Ozanlarıyla Buluştu, System.String[]
ERZURUM Atatürk Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin kurduğu Aşık ve Şiir Sevenler Topluluğu, "Gençler kültürüne sahip çıkıyor" sloganıyla üniversitelileri hak ozanlarıyla buluşturdu. Sobada közlenmiş patates yenilen gecede, üniversiteliler halk ozanları Rahim Sağlam ve İhsan Yavuzer'in türküleriyle eğlenceli bir kış gecesi geçirdi. Aşık ve Şiir Sevenler Topluluğu Üyesi Abdussamet Pehlivan, unutulmaya yüz tutan kültürel etkinlikleri gençler ile buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

'Aşık ve Şiir Sevenler Topluluğu'nun düzenlediği halk ozanları buluşması, Yakutiye ilçesindeki Temelli Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Atatürk Üniversitesi'nde farklı fakülte ve bölümlerde okuyan gençler, halk ozanları Rahim Sağlam ve İhsan Yavuzer'in sahne aldığı geceye büyük ilgi gösterdi. Kendi derledikleri türküleri seslendiren halk ozanları önce gençler için hazırladıkları 'Hoş geldiniz' deyişini seslendirdi. Halk ozanları zaman zaman da söyledikleri dörtlüklerle ülke gündeminde yaşanılanlara atıfta bulundu. Limonlu çay ikram edilen gecede Erzurum'un kış akşamlarının keyfi, sobada közlenmiş patates yenildi. Halk ozanlarının türkülerine alkışlarıyla eşlik eden gençler, geceyi cep telefonlarıyla kaydetmeyi de ihmal etmedi.

Geçen yıl kurdukları toplulukla, unutulmayı yüz tutan kültürel etkinlikleri ve gelenekleri tanıtmayı hedeflediklerini söyleyen meslek yüksekokulu öğrencisi Abdussamet Pehlivan, belediyeler ve gençlik merkezlerinden destek istedi. Pehlivan, 5 arkadaş olarak görev aldıkları Aşık ve Şiir Sevenler Topluluğu'nun kültürel etkinlikleri, gençlerle buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

- Erzurum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:11 Kaynak: DHA

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Bakan Recep Akdağ,Gençlerle Birlikte Renkli Görüntüler Verdi Erzurumspor, Rashad Muhammed ile Prensipte Anlaştı

Kışı Fırsat Bilen Vatandaşlar Palandöken'e Akın Etti! Otellerdeki Doluluk Oranı Yüzde 90'a Ulaştı Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 11:17:12. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversite Gençliği, Halk Ozanlarıyla Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]