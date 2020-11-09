Üniversite gibi okul - Son Dakika

Üniversite gibi okul

09.11.2020 15:10
Üniversite gibi okul, System.String[]

Haftanın her pazartesi günü bir okul ziyaretinde bulunan Vali Tuncay Sonel, bugünkü mesaisine de Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarıyla yapımı tamamlanan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni...

Haftanın her pazartesi günü bir okul ziyaretinde bulunan Vali Tuncay Sonel, bugünkü mesaisine de Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarıyla yapımı tamamlanan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek başladı.

Beraberinde, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ile birlikte 52 derslikli okul binası, 46 atölye ve laboratuvar, 200 öğrenci kapasiteli öğrenci pansiyonu, kapalı spor salonu ile bir eğitim kompleksi olan, 1.434 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü, 149 öğretmenin görev yaptığı TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kompleksinin tüm birimlerini gezen Vali Tuncay Sonel, Okul Müdürü Gökhan Melikoğlu'ndan okulla ilgili bilgiler aldı.

Okul bünyesindeki sınıf, atölye, laboratuvarları gezen Vali Tuncay Sonel, öğrenci ve öğretmenlerle tanışarak, yeni okul kompleksinin ve eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmeleri temennisinde bulundu. Öğrencilerden, pandemi kurallarına sıkı sıkıya uymalarını da isteyen Vali Sonel, ailelerine selamlarını iletmelerini istedi.

Okulda görev yapan idareci ve öğretmenlerle okul bahçesinde bir araya gelen Vali Tuncay Sonel, "Öğretmenlerimiz bizim baş tacımızdır. Sizleri çok seviyoruz. Bizim için çok kıymetlisiniz. İnşallah ağız tadıyla güzel bir eğitim-öğretim yılı geçiririz. Burası da gerçekten bir üniversite, fakülte kampüsü gibi olmuş. Ordu'da gerçekten güzel bir eğitim camiamız var. Başarılı bir İl Milli Eğitim Müdürümüz, ilçe müdürlerimiz ve okul müdürlerimiz var. Hepimizin gayreti, çabası, Ordu'da bugüne kadar yapılanların üzerine birşeyler daha katıp, başarı çıtasını yukarılara çıkarmaktır. Bunda da değerli öğretmenlerimizin asla unutulmayacak emekleri, fedakarlıkları var. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğretmenlerle bir süre sohbet eden Vali Sonel, "Bir isteğiniz, bir ihtiyacınız olduğunda, kapımız, gönlümüz sizlere sonuna kadar açık" diyerek, öğretmenleri önemsediğini bir kez daha vurguladı.

24-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep'te yapılan Teknofest Festivali'ne, yoldaki araç yoğunluğuna göre trafik lambalarını sekronize eden projeleri ile katılan okul öğrencilerini ve proje koordinatörü öğretmen ile de bir süre sohbet eden Vali Tuncay Sonel, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı. Bu tür başarılı projelerle ilimizin adının duyurulmasını sağlayan öğrenci ve öğretmenleri ödüllendireceğini ifade etti.

Okulun spor salonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "10.00 Pota Projesi" kapsamında, basketbol potaları, basketbol topu, masa tenisi masası, voleybol filesi gibi spor malzemelerinin, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç ile birlikte TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne teslimini de yapan Vali Tuncay Sonel, öğrencilerle bir süre basketbol ve futbol oynadı.

Vali Tuncay Sonel, okulun spor malzemeleri ihtiyacını karşılayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da öğrenciler adına teşekkür etti. - ORDU

Üniversite gibi okul
Üniversite gibi okul

Cumhuriyet Mahallesi, Anadolu Lisesi, Atama, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Üniversite gibi okul - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Güne düşüşle başlayan altının gramı 500 liranın altına düştü Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk hamlesi, Trump'ın kovduğu ismi koronavirüsle mücadele ekibine başkan yapmak oldu Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi Ayasofya Camii'nde iskeleler sökülünce 'Serafim Melekleri'nden biri gün yüzüne çıktı Putin, ABD'nin yeni başkanını tebrik etmek için resmi sonuçları bekliyor Yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar 8 liranın altını zorluyor Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Sokak ortasında yapılan fuhuş pazarlığı mahalle halkını isyan ettirdi
İlaç devleri Prifzer ve BioNTech müjdeyi duyurdu! Ürettikleri korona aşısı yüzde 90'dan daha fazla etkili oluyor İlaç devleri Prifzer ve BioNTech müjdeyi duyurdu! Ürettikleri korona aşısı yüzde 90'dan daha fazla etkili oluyor         
15:09
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti         
14:51
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellense de favori halen Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellense de favori halen Fenerbahçe         
14:45
Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir         
14:10
Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor Juventus, Cristiano Ronaldo'yu sezon sonunda elinden çıkarmak istiyor         
13:55
Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu         
13:16
Aylar önce Furkan'ı azarlayıp ağlatan Mehmet Yalçınkaya'dan itiraf: Ailemden bile tepki aldım Aylar önce Furkan'ı azarlayıp ağlatan Mehmet Yalçınkaya'dan itiraf: Ailemden bile tepki aldım         
12:33
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan tehdit edilirse ülkeme Türk askerini davet edeceğim         
11:31
Çakmak gazı şüphesi! 15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu Çakmak gazı şüphesi! 15 yaşındaki Fatmanur'un kalbi arkadaşlarıyla sohbet ederken durdu         
11:18
Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıldıysam kendimden şüphe etmeliyim Sevgilisi başka kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Hazar Ergüçlü'den ilginç çıkış: Aldatıldıysam kendimden şüphe etmeliyim         
11:05
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
Sahte dişçiler Sahte dişçiler "Kalp gözümüz açık, oğlunda cin var" dedikleri eczacıyı 800 bin lira dolandırdı         
10:54
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, kendisine küfür eden takipçisine küfürle karşılık verdi         
10:20
Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı Akşener, Albayrak'ın istifa paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği videoyu paylaştı         
10:05
Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu Davutoğlu'ndan Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımına ilk yorum: Sistemin değişmesi zorunlu         
09:41
Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu Nagehan Alçı, Berat Albayrak'ın istifa kararının perde arkasını anlattı: Merkez Bankası'na Naci Ağbal'ın atanması etkili oldu         
23:36
İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz İstifa iddiası sonrası AK Parti'den Erdoğan'a Berat Albayrak çağrısı: Görevine devam etmesini temenni ediyoruz         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 15:20:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversite gibi okul - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei