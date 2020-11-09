Üniversite gibi okul - Son Dakika

Haftanın her pazartesi günü bir okul ziyaretinde bulunan Vali Tuncay Sonel, bugünkü mesaisine de Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarıyla yapımı tamamlanan TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek başladı.

Beraberinde, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek ile birlikte 52 derslikli okul binası, 46 atölye ve laboratuvar, 200 öğrenci kapasiteli öğrenci pansiyonu, kapalı spor salonu ile bir eğitim kompleksi olan, 1.434 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü, 149 öğretmenin görev yaptığı TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kompleksinin tüm birimlerini gezen Vali Tuncay Sonel, Okul Müdürü Gökhan Melikoğlu'ndan okulla ilgili bilgiler aldı.

Okul bünyesindeki sınıf, atölye, laboratuvarları gezen Vali Tuncay Sonel, öğrenci ve öğretmenlerle tanışarak, yeni okul kompleksinin ve eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmeleri temennisinde bulundu. Öğrencilerden, pandemi kurallarına sıkı sıkıya uymalarını da isteyen Vali Sonel, ailelerine selamlarını iletmelerini istedi.

Okulda görev yapan idareci ve öğretmenlerle okul bahçesinde bir araya gelen Vali Tuncay Sonel, "Öğretmenlerimiz bizim baş tacımızdır. Sizleri çok seviyoruz. Bizim için çok kıymetlisiniz. İnşallah ağız tadıyla güzel bir eğitim-öğretim yılı geçiririz. Burası da gerçekten bir üniversite, fakülte kampüsü gibi olmuş. Ordu'da gerçekten güzel bir eğitim camiamız var. Başarılı bir İl Milli Eğitim Müdürümüz, ilçe müdürlerimiz ve okul müdürlerimiz var. Hepimizin gayreti, çabası, Ordu'da bugüne kadar yapılanların üzerine birşeyler daha katıp, başarı çıtasını yukarılara çıkarmaktır. Bunda da değerli öğretmenlerimizin asla unutulmayacak emekleri, fedakarlıkları var. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğretmenlerle bir süre sohbet eden Vali Sonel, "Bir isteğiniz, bir ihtiyacınız olduğunda, kapımız, gönlümüz sizlere sonuna kadar açık" diyerek, öğretmenleri önemsediğini bir kez daha vurguladı.

24-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep'te yapılan Teknofest Festivali'ne, yoldaki araç yoğunluğuna göre trafik lambalarını sekronize eden projeleri ile katılan okul öğrencilerini ve proje koordinatörü öğretmen ile de bir süre sohbet eden Vali Tuncay Sonel, öğrencileri başarılarından dolayı kutladı. Bu tür başarılı projelerle ilimizin adının duyurulmasını sağlayan öğrenci ve öğretmenleri ödüllendireceğini ifade etti.

Okulun spor salonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "10.00 Pota Projesi" kapsamında, basketbol potaları, basketbol topu, masa tenisi masası, voleybol filesi gibi spor malzemelerinin, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç ile birlikte TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne teslimini de yapan Vali Tuncay Sonel, öğrencilerle bir süre basketbol ve futbol oynadı.

Vali Tuncay Sonel, okulun spor malzemeleri ihtiyacını karşılayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da öğrenciler adına teşekkür etti. - ORDU