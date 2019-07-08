Üniversite girişine gelen tilkiyi elleriyle besliyorlar
1 saat önce
ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi girişinde görev yapan güvenlik görevlileri, zaman zaman yakındaki ağaçlık alandan yanlarına gelen tilkiyi besliyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:39 Kaynak: DHA
ÇANKIRI Karatekin Üniversitesi
girişinde görev yapan güvenlik görevlileri, zaman zaman yakındaki ağaçlık alandan yanlarına gelen tilkiyi besliyor.
Şehrin dışında yer alan üniversitenin Uluyazı Kampüsü girişinde zaman zaman ortaya çıkan tilki, görenleri şaşırtıyor. Yakındaki ağaçlık bölgeden çıkan tilki, kampüs girişindeki kulübede görev yapan güvenlik görevlilerinin yanına kadar geliyor. Güvenlik görevlileri, kraker, çikolata, ekmek, yemek artığı gibi yiyeceklerle tilkiyi besliyor. Güvenlik görevlilerinden Ahmet Yılmaz
, tilkinin ara ara nöbet tuttukları kulübeye geldiğini, bazen kampüs içine de girdiğini söyledi. Yılmaz, "Yabani bir hayvan olmasına rağmen yanımıza kadar geliyor. Biz de ellerimizle besliyoruz. Kendisine gösterilen ilgiyi hissedip, bizlerden kaçmıyor" dedi.
- Çankırı
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