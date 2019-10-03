Son Dakika Haberleri: Üniversite güvenlik koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi
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Üniversite güvenlik koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi

1 saat önce

Adıyaman Üniversitesinde, 2019-2020 öğretim yılında akademik öğrenimin huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Üniversite güvenlik ve koordinasyon kurulu ile asayiş toplantısı Vali Aykut Pekmez Başkanlığında yapıldı.

Üniversite güvenlik koordinasyon kurulu toplantısı gerçekleştirildi, System.String[]

Adıyaman Üniversitesinde, 2019-2020 öğretim yılında akademik öğrenimin huzur ve güven ortamı içerisinde geçmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Üniversite güvenlik ve koordinasyon kurulu ile asayiş toplantısı Vali Aykut Pekmez Başkanlığında yapıldı.


Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen üniversite güvenlik koordinasyon kurulu ve asayiş toplantısına Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Gençlik Hizmetleri Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdür Vekili Fevzi Bener ve kurul üyeleri katıldı. Toplantıda ilin genel güvenlik ve asayiş konularının görüşülmesinin yanı sıra Adıyaman Üniversitesinde, 2019-2020 akademik yılın huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanmasını sağlamak ve KYK yurtlarında kalan öğrencilerin ulaşım ve güvenlik sorunları ele alınarak, alınması gereken önlemler ve yapılacak çalışmalar ile kurumlar arası koordinasyonu gerektiren hususlar görüşüldü.


Yapılan istişare ve değerlendirmelerin ardından Vali Aykut Pekmez, öğrencilere ve akademisyenlere başarılı ve sorunsuz bir akademik yıl geçirmeleri temennisinde bulundu - ADIYAMAN

Adıyaman, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
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