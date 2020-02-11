Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı yapıldı

6 saat önce

2020 Akademik yılın ikinci dönemi 17 Şubat Pazartesi günü Düzce'de başlayacak.

Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı yapıldı, System.String[]

2020 Akademik yılın ikinci dönemi 17 Şubat Pazartesi günü Düzce'de başlayacak. 2. dönem öncesinde Düzce Valiliği'nde 2019-2020 Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.


Düzce Üniversitesi 17 Şubat Pazartesi günü 2019-2020 Akademik yılının ikinci döneminde açılacak. Öğrencilerin bu hafta içerisinde Düzce'ye gelecek olması ve haziran ayına kadar Düzce'de kalacak olmaları nedeni ile Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Üniversite Güvenlik Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile Üniversite yönetimi, Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer ve ilgili kurum müdürleri katılım sağladı. Toplantıda öğrencilerin Düzce'de ailelerinden uzak daha ferah ve huzurlu geçirmeleri için alınacak tedbirler konuşuldu. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:20 Kaynak: İHA
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