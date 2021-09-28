Kırşehir'deki kampüs ve yurtlarda güvenlik tedbirleri değerlendirildi - Son Dakika

Kırşehir'de bulunan üniversite kampüs ve yurtlarındaki güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği belirtildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Üniversite Güvenlik Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Toplantının açılışında konuna Akın, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı döneminde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine bağlı kampüslerde ve yurtlarda güven ortamının devamlılığının sağlanması için gereken tedbirlerin alındığını ifade etti.

Amaçlarının öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim alarak mezun olmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Vali Akın, şöyle devam etti:

"Üniversitemizde eğitim-öğretim ortamının bozulmasına yönelik gerçekleştirilecek faaliyetlerin önüne geçilmesi için ilgili kurumlar, yurt müdürlükleri ve üniversite yönetimi ile sürekli iletişim halinde olacağız. Üniversitemiz ve çevresinde mevcut olan güven ortamının devamlılığının sağlanması, yasal olmayan eylem ve etkinliklere izin verilmemesi, eylemlere karışan öğrencilere yasal işlemlerin uygulanması gibi konularda alınan tedbirleri toplantıda değerlendireceğiz. Üniversitemizde eğitim-öğretim hayatının sorunsuz bir şekilde tamamlanması gayretindeyiz."

Toplantıda, yapılan sunumların ardından alınan güvenlik tedbirler görüşülüp değerlendirildi.