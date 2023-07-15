Üniversite harçları geri mi döndü? Gündem olan iddiaya İletişim Başkanlığı cevap verdi - Son Dakika
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Üniversite harçları geri mi döndü? Gündem olan iddiaya İletişim Başkanlığı cevap verdi

15.07.2023 13:57

Bugün bazı yayın organlarında üniversite harçlarının yeniden alınacağı ileri sürdü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise, "Devlet üniversitelerinde eğitime başlayacak veya eğitimi devam eden öğrenciler harç ödemeyecektir" ifadelerini kullanıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan '2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar' olay oldu. Bazı yayın organları üniversitelilerden yeniden harç alınacağı şeklinde haberler yaptı. İletişim Başkanlığı ise iddiaları yalanlayıp işin aslını paylaştı.

"DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Resmi gazetede yayımlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı öğrenci harçları ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararına göre, geçen yıllarda olduğu gibi devlet üniversitelerinde eğitime başlayacak olan ve eğitimi devam eden öğrenciler yine harç ödemeyecektir. Bu durum, kararın l'inci maddesi 3 numaralı fıkrasında açıkça belirtilmiştir. Aynı madde, geçen yıl yayımlanan kararda da mevcuttur. Belirtilen ödemeler devlet tarafından karşılanmaya devam edecektir.

"YURT DIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİLERLE OKULU UZATANLAR İÇİN GEÇERLİ"

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda geçen ödemeler, sadece yurt dışından gelen öğrenciler ve program sürelerini aşan (okulu uzatan) öğrencilerle ilgilidir. 'Resmi Gazete'deyayımlanan kararagöre,üniversite harçları geri getirildi. Yeni eğitimyılında ikinci öğretiminyanı sıra artık birinci öğretim öğrencileri de harç ödeyecek.' iddiası doğru değildir."

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Üniversite harçları geri mi döndü? Gündem olan iddiaya İletişim Başkanlığı cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üniversite harçları geri mi döndü? Gündem olan iddiaya İletişim Başkanlığı cevap verdi - Son Dakika
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