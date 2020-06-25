Üniversite harçlığı için Lisinia'da çalışıyor - Son Dakika

Üniversite harçlığı için Lisinia'da çalışıyor

BURDUR'da üniversite öğrencisi İsmihan Çelik (20), okul harçlığı için Lisinia Doğa Proje Alanı'nda çalışıyor.

BURDUR'da üniversite öğrencisi İsmihan Çelik (20), okul harçlığı için Lisinia Doğa Proje Alanı'nda çalışıyor. İsmihan Çelik, "Hem okul masrafımı çıkarmak hem de aileme maddi katkı sağlamak için Lisinia Doğa Proje Alanı'nda çalışıyorum" dedi.

9 Eylül Üniversitesi İstatistik Bölümü öğrencisi İsmihan Çelik, pandemi döneminde okulunun tatil olmasından sonra memleketi Burdur'a döndü. Burdur merkez Yarıköy'de yaşayan 2 çocuklu ailenin küçük çocuğu olan İsmihan Çelik, okul harçlığı için yaklaşık bir aydır Lisinia Doğa Proje Alanı'nda çalışıyor.İsmihan Çelik, "Okulumuz pandemiden dolayı erken kapandı. Önümüzdeki yıl hem okul masrafımı çıkarmak hem de aileme maddi anlamda katkı sağlamak için Lisinia Doğa Proje Alanı'nda çalışıyorum" dedi. Ağabeyinin de Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi olduğunu anlatan Çelik, "Ailem çiftçilikle geçimini sağlıyor. Biz iki kardeş üniversite öğrencisiyiz. Ailem maddi anlamda zorluk çektiği için ben burada çalışıyorum. Ağabeyim de köyde aileme yardımcı oluyor" diye konuştu.

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Burdur, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:03 Kaynak: DHA

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