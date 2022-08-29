YÖK'te üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline ilişkin toplantı yapıldı - Son Dakika
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YÖK'te üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline ilişkin toplantı yapıldı

29.08.2022 18:26
YÖK'te üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline ilişkin toplantı yapıldı

Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline yönelik ek ödeme konusundaki mevzuat çalışmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar başkanlığında, bünyesinde tıp fakültesi bulunan 81 devlet üniversitesinin rektörleriyle toplantı yapıldı.

Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline yönelik ek ödeme konusundaki mevzuat çalışmasına ilişkin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar başkanlığında, bünyesinde tıp fakültesi bulunan 81 devlet üniversitesinin rektörleriyle toplantı yapıldı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre toplantıda, Özvar'ın konuşmasının ardından rektörlerle fikir alışverişinde bulunuldu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, toplantının ardından sürecin yol haritasını rektörlere anlattı.

Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin, özlük hakları konusunda mağduriyet yaşamaması için hassasiyetle ve kararlı bir şekilde çalışıldığını vurgulayan Özvar, sorunun mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını bildirdi.

Özvar, şunları kaydetti:

"Yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramayacak şekilde özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulu bünyesinde başlatılan yasal mevzuat çalışması ivedilikle tamamlanacaktır. Bu konudaki çalışmalarda Sağlık Bakanlığının 12 Ağustos 2022 tarihli ve 31921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık personeline döner sermayeden yapılacak ek ödeme oranlarında iyileştirmelere eş değer bir düzenleme esas alınacaktır. Yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin sorunlarına kalıcı çözümler getirecek yasal düzenleme üzerinde çalışmalar devam etmektedir."

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YÖK Başkanı Özvar'dan Bitlis Eren Üniversitesi'ne ziyaret YÖK Başkanı Özvar'dan Bitlis Eren Üniversitesi'ne ziyaret
Kaynak: AA

Erol Özvar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK'te üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline ilişkin toplantı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: YÖK'te üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline ilişkin toplantı yapıldı - Son Dakika
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