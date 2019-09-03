Son Dakika Haberleri: Üniversite hastanesinde "pembe ve beyaz kod" tatbikatı
Son Dakika Güncel Haber

Üniversite hastanesinde "pembe ve beyaz kod" tatbikatı

5 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde, bebek ve çocuk kaçırmalarına dikkati çekmek (pembe kod), sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak (beyaz kod) amacıyla tatbikat yapıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde, bebek ve çocuk kaçırmalarına dikkati çekmek (pembe kod), sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak (beyaz kod) amacıyla tatbikat yapıldı.

Tatbikat senaryosu gereğince, ebeveynleri ayrı yaşayan bebek, hastanede tedavi gördüğü sırada babası tarafından kaçırıldı.

Annenin, çocuğunun kaçırıldığını fark etmesi üzerine hastanede pembe kod alarmı verildi ve tüm giriş çıkışlar durduruldu.

Kaçırılan bebek, hastanenin güvenlik görevlilerince kurtarılarak anneye teslim edildi. Şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

Tatbikatın ikinci aşamasında, bebeği kaçırılan anne ihmal iddiasıyla sağlık çalışanlarına saldırıda bulundu. Beyaz kod verilerek, saldırgan anneye güvenlik güçlerince müdahale edildi.

BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Rıdvan Ali, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ve bebek kaçırmalarına karşı hazırlıklı olduklarını söyledi.

Prof. Dr. Ali, tatbikatımızı başarılı bir şekilde yönettiklerini belirterek, "Hastanemiz böyle bir kaçırma işlemine karşı hazır olduğunu gösterdi. Bunu her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Bu tatbikatı başarılı şekilde gerçekleştiren arkadaşlarımızı tebrik ederim." dedi.

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'ndan 31 Mart özeleştirisi: Bursa'yı alamamamız bizim kabahatimiz
Muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önleyecek kritik oylamayı kazandı 'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız, 3 katlı inşaatın çatısından atladı Akrabalarıyla kavga eden adam içinde eski eşi ve çocuğunun da olduğu binayı ateşe verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 03:25:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversite hastanesinde "pembe ve beyaz kod" tatbikatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]