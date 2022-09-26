ÜNİVERSİTE HASTANESİNİ ZARARA UĞRATAN İHALE YOLSUZLUĞUNDA 28 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde medikal malzeme ve iş alımlarını içeren ihale ile doğrudan satın alımlara fesat karıştırarak kamuyu 3 milyon 677 bin lira zarara uğrattığı belirtilen 28 şüpheli, operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Eski başhekim T.C.İ., eski başhekim yardımcısı K.M.Ö. ile eski hastane başmüdürü Ali Ö.'nün de aralarında bulunduğu şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde; 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör, Balcalı Hastanesi ile ilgili çok sayıda ihale ve doğrudan temin evrakı, 3 kaşe ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.