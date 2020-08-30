Üniversite hayaline 65 yaşında yeniden kavuştu - Son Dakika

MERSİN'de yaşayan Başende Diren (65), 1978 yılında siyasi olaylar nedeniyle Afyon Maliye Muhasebe Yüksekokulu'ndaki öğrenimini 3'üncü sınıfta bıraktı. Evlenip, 3 çocuk sahibi olan Başende Diren, yıllar içerisinde 3 torununu da kucağına almanın sevincini yaşadı. Diren, 3 yıl önce eşi Bahri'nin 68 yaşında kalp krizinden ölmesi üzerine yaşadığı travmanın ardından girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarı sağladı. Diren, Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Silifke Taşucu Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü'nü kazandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Başende Diren, ilk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra 1975 yılında Eskişehir Üniversitesi'ne bağlı Afyon Maliye Muhasebe Yüksekokulu'nu kazanıp, üniversite öğrenimi için bu kente gitti. 3'üncü sınıfa geldiğinde yaşanan siyasi olaylar nedeniyle 1978'de okulunu bırakarak Tarsus'a döndü. Ardından evlenip, 3 çocuk sahibi olan Başende Diren, yıllar içinde 3 torununu da kucağına almanın sevincini yaşadı. Diren, 3 yıl önce eşi Bahri'nin 68 yaşında kalp krizinden ölmesi üzerine yaşadığı travmanın ardından Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet veren ve ücretsiz olan Tarsus Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kursları'na katılarak, girdiği YKS'de başarı sağladı. Diren, Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Silifke Taşucu Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü'nü kazandı.