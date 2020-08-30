Üniversite hayaline 65 yaşında yeniden kavuştu - Son Dakika

Üniversite hayaline 65 yaşında yeniden kavuştu

MERSİN'de yaşayan Başende Diren (65), 1978 yılında siyasi olaylar nedeniyle Afyon Maliye Muhasebe Yüksekokulu'ndaki öğrenimini 3'üncü sınıfta bıraktı.

Üniversite hayaline 65 yaşında yeniden kavuştu, System.String[]

MERSİN'de yaşayan Başende Diren (65), 1978 yılında siyasi olaylar nedeniyle Afyon Maliye Muhasebe Yüksekokulu'ndaki öğrenimini 3'üncü sınıfta bıraktı. Evlenip, 3 çocuk sahibi olan Başende Diren, yıllar içerisinde 3 torununu da kucağına almanın sevincini yaşadı. Diren, 3 yıl önce eşi Bahri'nin 68 yaşında kalp krizinden ölmesi üzerine yaşadığı travmanın ardından girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarı sağladı. Diren, Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Silifke Taşucu Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü'nü kazandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan Başende Diren, ilk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra 1975 yılında Eskişehir Üniversitesi'ne bağlı Afyon Maliye Muhasebe Yüksekokulu'nu kazanıp, üniversite öğrenimi için bu kente gitti. 3'üncü sınıfa geldiğinde yaşanan siyasi olaylar nedeniyle 1978'de okulunu bırakarak Tarsus'a döndü. Ardından evlenip, 3 çocuk sahibi olan Başende Diren, yıllar içinde 3 torununu da kucağına almanın sevincini yaşadı. Diren, 3 yıl önce eşi Bahri'nin 68 yaşında kalp krizinden ölmesi üzerine yaşadığı travmanın ardından Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet veren ve ücretsiz olan Tarsus Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kursları'na katılarak, girdiği YKS'de başarı sağladı. Diren, Selçuk Üniversitesi'ne bağlı Silifke Taşucu Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü'nü kazandı.

'EŞİMİN SÖYLEDİKLERİYLE HAYATA BİR YERDEN TUTUNDUM'Başende Diren, vefat etmeden önce eşi Bahri Diren'in, sürekli olarak kendisine "İçindeki çocuğu öldürme, hayalini gerçeğe dönüştür" dediğini aktardı. Diren, "Eşimin ölümü travma yaşamama neden oldu. Onun söyledikleri her zaman kulaklarımda çınladı. Bu nedenle hayalim olan yüksek okulu bitirme hedefi için yeniden yola çıktım. Bana, ailem ve çocuklarım da destek oldu. Büyükşehir kursuna görüşmeye geldiğimde çok çekinmiştim, fakat sıcak bir ilgi gördüm, destek buldum. Pandemi dönemine kadar normal örgün eğitimle devam ettik. Pandemi sürecinde ise uzaktan eğitimle sınava hazırlandık. Uzaktan eğitim döneminde de hocalarımız yakın ilgi gösterdi, bizlere testler gönderdiler. Gerçekten büyük fayda gördüm. Hayata bir yerden tutunmak gerektiğini biliyordum ve iyi bir yol seçmiş olduğumu şu anda daha iyi anlamış durumdayım. Şimdi de hayata tutunduğumuz yerde çiçekler açtı" diye konuştu.'GENÇLER BANA ÇOK YARDIMCI OLDU'Dilediği ve ilk tercihi bölümü kazandığı için çok mutlu olduğunu kaydeden Diren, "Genç öğrenci arkadaşlarımla sınava hazırlandım. Onlar da bana çok destek oldular. Öğrenci arkadaşlarıma, öğretmenlerimize ve belediye başkanımıza verdiği desteklerden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.Öte yandan, kurs merkezinde 4 bin 300 öğrenci eğitim aldı. Çok sayıda tıp, mühendislik, öğretmenlik, hukuk kazanan oldu. Binden fazla öğrenci üniversiteye yerleşti.

Mersin, Maliye, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 10:50 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Üniversite hayaline 65 yaşında yeniden kavuştu - Son Dakika

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