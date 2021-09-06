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BALIKESİR - Üniversite hayalini gerçekleştiren otizmli genç, okuluna kavuşmak için gün sayıyor - Son Dakika

BALIKESİR - Üniversite hayalini gerçekleştiren otizmli genç, okuluna kavuşmak için gün sayıyor

06.09.2021 11:09

Balıkesir'de, hayalini kurduğu üniversiteyi kazanmanın mutluluğunu yaşayan otizmli Orhun Tuna Öztüzün, basketbol oyuncusu ya da antrenörü olmak istiyor.

Balıkesir'de, hayalini kurduğu üniversiteyi kazanmanın mutluluğunu yaşayan otizmli Orhun Tuna Öztüzün, basketbol oyuncusu ya da antrenörü olmak istiyor.

İsmail ve Şaziye Öztüzün çifti, 2,5 yaşındayken otizmli olduğunu öğrendikleri oğullarının 15 yaşına kadar özel eğitim almasını sağladı. İzmir'deki bir özel eğitim merkezine 2,5 yıl devam eden Öztüzün, Balıkesir'de Fatma Emin Kutvar Anadolu Lisesinde eğitimini sürdürdü.

Lisede beden eğitimi öğretmeninin basketbol takımına almasıyla spora daha fazla ilgi duyan 21 yaşındaki Öztüzün, bu yaz Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin özel yetenek sınavlarına girdi. Başarılı genç, mülakatları da geçerek Antrenörlük Eğitimi Bölümünde okumaya hak kazandı.

Orhun Tuna Öztüzün, AA muhabirine, basketbol, futbol ve film izlemeyi sevdiğini, haftanın 3 günü Balıkesir'de Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfında gönüllü olarak çalıştığını söyledi.

Üniversiteyi kazandığı için iyi bir örnek olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirten Öztüzün, "İnşallah bu şekilde devam edip farkındalık yaratmayı sürdüreceğim." dedi.

Hedefinin, sağlıklı bireyler gibi spor yapmak olduğunu dile getiren Öztüzün, şöyle konuştu:

"Daha önce Balıkesir Karesi Basketbol Akademi kursunda basketbol oynamıştım. Hayalim basketbolcu olmak, olamazsam da antrenör olarak farkındalık yaratmak istiyorum. Elimden geldiğince üniversite okumaya adapte olacağım. Olimpiyatlarda Türkiye'nin çok başarılı olduğuna inanıyorum, istediğimizde her şeyi başarabiliyoruz. Bizim öyle bir gücümüz var. Çok mutluyum, heyecanlıyım, sevinçliyim. Yakınlarım üniversiteyi kazandığımı öğrendiklerinde çok sevindiler, bazıları ağladı. Annem geldi, bana sarıldı, ağladı. Neden ağladığını sordum? Heyecandan ağladığını söyledi. Ben de kendimi zor tuttum. Sonunda üniversiteyi kazandım, otizmli bireylerin üniversite okuyabileceğini gösterdim."

"Orhun gibi birçok otizmli üniversiteye gidebilir"

Balıkesir Devlet Hastanesinde hemşirelik yapan ve Otizmli Bireyleri Destekleme Derneği Başkanlığını yürüten anne Şaziye Öztüzün de çok mutlu olduklarını belirtti.

Oğluna ellerinden geldiğince yoğun eğitim aldırdıklarını anlatan Öztüzün, şunları kaydetti:

"Orhun'un okul hayatında çok zorluklar yaşadık. Gölge öğretmenlik yaptım, okulun bahçesinde Orhun'u gözlemledim. Öğretmeniyle iş birliği yaptık. Çok yoğun bir fedakarlık yaptık. Orhun çok şükür üniversite sınavına girdi ve üniversiteye gitmeyi hak etti. Otizmde en önemli şey çocuklara çok yoğun eğitim aldırmak. O yüzden ailelere sadece şunu söylemek istiyorum; insanın çocuğunun otizmli, engelli olduğunu öğrenmesi bir aile olarak çok zor bir şey. Öncelikle bunu kabulleneceksiniz. Otizmin, çocuğunuzu çok sevip sevmemenizle, hamileliğinizin iyi ya da kötü geçmesiyle, evinizdeki huzursuzlukla bir alakası yok. Öncelikle bunu kabullenmek en önemli şey. Otizm, genellikle 2-3 yaşlarında başlayan çocuğun iletişim becerilerini, davranışlarını ve sosyal yaşamını etkileyen yaygın gelişimsel bir bozukluktur. Bilinen en önemli tedavisi yoğun eğitimdir. Bunu yapıp sevgiyle hareket ettiğinizde bugün Orhun gibi birçok otizmli üniversiteye gidebilir, birçok şeyi yapabilir."

Öztüzün, üniversiteye kazanmasıyla otizmli bireylerin ailelerine umut ışığı olan oğullarının eğitimi için Denizli'ye taşınacaklarını sözlerine ekledi.

Orhun Tuna Öztüzün'ün mahalleden arkadaşı İbrahim Şener ise Orhun'un sporu çok sevdiğine değinerek, "Geçen yıl olmamıştı, üzülmüştük. Bu yıl kazandığına çok sevindik. Umarım orada da başarılı olur." ifadelerini kullandı.

BALIKESİR - Üniversite hayalini gerçekleştiren otizmli genç, okuluna kavuşmak için gün sayıyor
BALIKESİR - Üniversite hayalini gerçekleştiren otizmli genç, okuluna kavuşmak için gün sayıyor
BALIKESİR - Üniversite hayalini gerçekleştiren otizmli genç, okuluna kavuşmak için gün sayıyor
BALIKESİR - Üniversite hayalini gerçekleştiren otizmli genç, okuluna kavuşmak için gün sayıyor

Üniversite, Balıkesir, basketbol, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Üniversite hayalini gerçekleştiren otizmli genç, okuluna kavuşmak için gün sayıyor - Son Dakika


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