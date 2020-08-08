Üniversite için tercih yapacak öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren binlerce öğrenci, doğru meslek ve üniversite seçme heyecanı yaşıyor. Gençlik Merkezi öğretmenleri ve tercih danışmanları ile tercih günleri düzenleyen Tuzla Belediyesi, 6-14 Ağustos tarihleri arasında farklı mahallelerde üniversite tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Geleceğimiz olan gençleri bu özel ve önemli dönemde de yalnız bırakmıyoruz. Öğretmenlerimiz ve tercih danışmanlarımız ile doğru meslek ve üniversite seçmeleri için YKS sınavına girip tercih yapacak tüm öğrencilere destek oluyoruz. Bir yandan geleceği ve geleceğin dünyasını konuşurken önemli olan doğru hamleleri yapabilmektir" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN DOĞRU HAMLELER YAPABİLECEK SEÇİM YAPABİLMENİZ"

Tercih yapacak öğrencilere hem destek hem ipuçları veren Yazıcı, " Türkiye'de üniversite mezunlarının yüzde 70'i mezun olduğu bölümü veya mesleği yapamıyor. Lisansta hatta lisansüstü eğitimlerde, yüksek lisans ve doktoradaki aldığı eğitimleri de yapmıyor. Belki de hiç alakası olmayan meslekler yapıyorlar. Dolayısıyla meslek seçiminde çok strese girmeyin. Önemli olan doğru hamleler yapabilecek seçim yapabilmeniz. Yani ülkemizde üniversite mezunlarının mezun oldukları lisans programının veya yüksek lisans, doktora dahil olmak üzere eğer ki mesleğini yapmayacak bir durumda olduğunu düşünürsek, meslek seçiminden ziyade, meslek seçimi veya şu anda üniversitedeki bir branş seçimi sizin için hamlelerinizin başlangıcı olacak. O yüzden bu hamleyi çok iyi yapmanız lazım. Seçtiğiniz meslek ve gelecek eğitim döneminin şimdiden sizler için hayırlı olmasını diler, başarılar temenni ederim" dedi.

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi'nin (TUZGEM) yıl içinde yaklaşık 2 bin öğrenciye üniversite hazırlık kursları kapsamında ücretsiz eğitim verdiği belirtildi. Ayrıca YKS tercih döneminde de ücretsiz tercih danışmanlık hizmetleri veren Tuzla Belediyesi, 6-14 Ağustos tarihlerinde farklı mahalleler, Tuzla Marina ve Gençlik Merkezinde her gün 09.00-17.30 saatleri arasında tercih danışmanlık hizmeti vermeye devam edecek.