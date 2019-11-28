Son Dakika Haberleri: Üniversite ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı
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Üniversite ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

6 saat önce

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversite ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı, System.String[]

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.


İmza törenine Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül Özbay ve Bilecik İl Mili Eğitim Müdürü Ramazan Çelik katıldı. İmzalanan protokol sonrası bir açıklama yapan İl Müdürü Çelik, "Bu protokolün amacı Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi iş birliği neticesinde MEB'e bağlı bilim ve sanat merkezlerinde sunulan eğitimin niteliğini arttırmak ve eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin güncel, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda üniversitenin imkan ve deneyimlerinden yararlanmasını sağlamaktır" dedi. - BİLECİK

Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
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