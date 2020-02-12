Üniversite ile Orman Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite ile Orman Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Üniversite ile Orman Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) arasında imzalanan protokol anlaşmasına istinaden, Bayburt Üniversitesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversite ile Orman Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) arasında imzalanan protokol anlaşmasına istinaden, Bayburt Üniversitesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.


İşbirliği protokolü, Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Külliyesi rektörlük makamında Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen tarafından imzalandı. Bayburt Üniversitesi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında işbirliğine katkıda bulunmak amacıyla imzalanan protokole göre, tarafların sorumluluk alanlarındaki altyapı, personel, eğitim, Ar-Ge, etkinlik, öğrenci ile çiftçi eğimi ve tarımsal yayım hizmetleri konularında iş birliği içerisinde yürütülmesi belirtildi.


İş birliği protokolünde yöresel marka, coğrafi işaret veya tescil potansiyeline sahip ürünler için farkındalık oluşturacak tanıtım amaçlı ortak etkinliklerin düzenlenmesi yer aldı. Ayrıca Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde çalışan doktora derecesine sahip personelin il müdürlüğünün öncelik verdiği alanlardaki lisansüstü tezlerde Bayburt Üniversitesinin Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde eş danışman olarak görev alması ile Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin mesleki uygulamalar, staj, bitirme projelerine yönelik de işbirliği yapılması kararlaştırıldı.


İşbirliği protokolünün hayırlı olması temennisinde bulunan Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen'e teşekkür etti.


İmza töreninde, Bayburt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecihi Aksakal ile Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon Tarımsal Veriler Şube Müdürü Kürşad Yıldız da hazır bulundu. - BAYBURT

Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:13 Kaynak: İHA
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