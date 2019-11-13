Son Dakika Haberleri: Üniversite ile Osmaneli Belediyesi arasında iki proje çalışması
Son Dakika Yaşam Üniversite ile Osmaneli Belediyesi arasında iki proje çalışması - Son Dakika

Üniversite ile Osmaneli Belediyesi arasında iki proje çalışması

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çalışkan ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kahveci, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret ederek birlikte yapabilecekleri projeleri değerlendirdiler.

Üniversite ile Osmaneli Belediyesi arasında iki proje çalışması, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çalışkan ve Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kahveci, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret ederek birlikte yapabilecekleri projeleri değerlendirdiler.


Osmaneli Belediye Başkanlığı tarafından çalışmaları sürdürülen Millet Bahçesi ve içinde Gölpark projesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin verebileceği destekler masaya konuldu. Önümüzdeki hafta proje tekrar değerlendirilerek son şekli verilmeye çalışılacak.


Konu hakkında bir açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Belediyemiz ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi arasında başlatılan proje ilçemize için ayrı değer katacak. Hareketi başlatan değerli Özlem Çalışkan ve Hilal Kahveci hocalarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Özlem Çalışkan, Münür Şahin, Osmaneli, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un göbeğinde ölü bulunan Eski ajan Le Mesurier'in evinden harita ve kroki çıktı
Tamer Karadağlı ile görüntülenen Burcu Esmersoy sessizliğini bozdu Bakan Selçuk'un da katıldığı etkinlikte Belediye Başkanı Ayhan'a protokolde yer vermediler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 17:20:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversite ile Osmaneli Belediyesi arasında iki proje çalışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]