Son Dakika Haberleri: Üniversite ile Otomotiv Endüstrisi Arasında İşbirliği

Üniversite ile Otomotiv Endüstrisi Arasında İşbirliği

1 saat önce

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ile otomotiv ve savunma sanayi alanında faaliyet yürüten Koluman Otomotiv Endüstri AŞ arasında işbirliği protokolü yapıldı.

Üniversite ile Otomotiv Endüstrisi Arasında İşbirliği, System.String[]
Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ile otomotiv ve savunma sanayi alanında faaliyet yürüten Koluman Otomotiv Endüstri AŞ arasında işbirliği protokolü yapıldı.

ÇÜ Rektörü Mustafa Kibar, makamında düzenlenen törende Koluman Otomotiv Endüstri AŞ CEO'su Klaus Peter Pfeifer, AR-GE Müdürü Zafer Özcan, AR-GE Koordinatörü Banu Özkeser ve Bilişim Teknolojileri Müdürü Başak Berk'i ağırladı.

Otomotiv mühendisliği bölümü öğretim üyelerinin de katıldığı törende, işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, başvuruda bulunulan AR-GE projelerine akademik destek, staj, teknik gezi, ders programı ve ders içeriklerinin belirlenmesi, uygulamalı proje dersleri ve ziyaretçi öğretim üyesi gibi faaliyetler hayata geçirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:00 Kaynak: AA

Mustafa Kibar, Çukurova Üniversitesi, Güncel
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