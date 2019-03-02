Üniversite ile Şehir İç İçe Olmalı"

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Kredi Çekmeyi Düşünenlere Müjde! 100 Bin TL'de 38 Bin TL Cepte Kalacak

Bursa Sürücünün 'Ne Olur Ölme' Diye Başında Ağladığı Çarptığı Genç Kız Kurtarılamadı