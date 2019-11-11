Son Dakika Haberleri: Üniversite kampüslerinde sıcak çorba dağıtımına başlandı
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Üniversite kampüslerinde sıcak çorba dağıtımına başlandı

6 saat önce

Öğrenci dostu kent olma yolunda yeni uygulamaları hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine sıcak çorba dağıtımına başladı.

Üniversite kampüslerinde sıcak çorba dağıtımına başlandı, System.String[]

Öğrenci dostu kent olma yolunda yeni uygulamaları hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine sıcak çorba dağıtımına başladı.


Başkent'te öğrenim gören öğrencilere su indiriminden ulaşıma, bisiklet yollarından indirimli abonman kartına kadar birçok konuda ekonomik yönden destek olan Büyükşehir Belediyesi, üniversitelerde ilk sıcak çorba dağıtımına Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden başladı. Soğuk havaların etkisini göstermeye başladığı Ankara'da kahvaltı imkanı olmayan üniversite öğrencileri bundan sonra Büyükşehir'in sıcak çorbasıyla güne başlayacak. EGO mutfağında pişirilen ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından dağıtımı gerçekleştirilen sıcak çorba ve ekmek ikramına öğrenciler ilk günden yoğun ilgi gösterdi.


Yılbaşına kadar 7 kampüste çorba dağıtımı başlayacak


Hacettepe, Gazi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi kampüslerinde de ücretsiz çorba dağıtımı yapılacağını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necip Özkan, "Öğrencilerimizin ekonomisine ufak da olsa katkıda bulunmak ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak için çorba dağıtımı yapıyoruz. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden başladığımız çorba dağıtım noktasını yılbaşına kadar Ankara genelinde 7 kampüse çıkaracağız" dedi.


Öğrencilerden Başkan Yavaş'a teşekkür


Erken saatte evden çıktıkları için çoğu zaman kahvaltı yapamadıklarını belirten öğrenciler, bu hizmetten dolayı teşekkür ettiler. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mürtercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi Zeynep Gül, "Sabahları merkezden Esenboğa'ya geldiğimiz için çok sıkıntı çekiyoruz. Erken kalktığımız için kahvaltı yapamıyoruz. Böyle bir düşünceyi icraata geçirdiğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca sabahları 1,5 saat ayakta yolculuk yapmak gerçekten zor oluyordu. 474 numaralı ekspres hat için de ayrıca teşekkür ederim" derken, Beyza Yılmaz adlı bir başka öğrenci de, "Bugün ilk çorbamızı içtik. Otobüs seferlerimiz çoğaltıldı. Güzel şeyler oluyor" dedi.


Ankara'da okumak için il dışından geldiğini söyleyen Çağrı Tali ise, "Böyle bir uygulamayı hiç beklemiyorduk. Bizim için güzel bir sürpriz oldu. Sabah okula yetişmek için kahvaltı yapma imkanımız olmuyordu, teşekkür ederiz" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.


Ekspres hat hizmete girdi


Öğrencilerden gelen yoğun talep üzerine "Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ)-Saray-Ulus-Kızılay" arasında hizmet veren 474 numaralı otobüs hattı da Başkan Yavaş'ın talimatıyla yeniden düzenlenerek ekspres hat (direkt) olarak seferlerine başladı. EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni planlama sonrasında AYBÜ-Saray-Ulus-Kızılay ekspres hattında servis sayısının artırılmasıyla öğrenciler daha rahat seyahat edebilecek. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:08 Kaynak: İHA
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