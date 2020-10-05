Üniversite kampüslerine bisiklet yolu müjdesi - Son Dakika

- Üniversite kampüslerine bisiklet yolu müjdesi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anıtpark-Beşevler kavşağı arasındaki bisiklet yolunun açılmasının ardından üniversite öğrencilerine verdiği sözü yerine getirmek için de harekete geçti.

Yeni eğitim öğretim yılında Başkent Üniversitesi öğrencilerine sürpriz yapan Başkan Yavaş, üniversitenin Bağlıca yerleşkesi içinde gidiş dönüş 4.4 kilometrelik bisiklet yolunu tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, bisiklet yolu yapımına uygun olan diğer üniversitelerin kampüsleri için de görüşmelerini sürdürüyor.

Ulaşım projeleri arasında önemli bir yer tutan "Bisiklet Yolu Projesi"nin ilk etabını hayata geçiren ve Anıtpark-Beşevler kavşağı arasındaki bin 400 metrelik bisiklet yolunu hizmete açan Belediye Başkanı Yavaş, üniversite öğrencilerine verdiği sözleri de birer birer yerine getiriyor.

Kamu ve özel üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, öğretim görevlileri ve çalışanların kampüs içinde sağlıklı yaşam için bisiklet kullanmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi ilk bisiklet yolunu Başkent Üniversitesi'nde yaptı.

Başkent Üniversitesi Rektöründen Başkan Yavaş'a teşekkür

Bisiklet yolunun açılışını yapan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, Başkan Yavaş'ın üniversite rektörleriyle yaptığı görüşmede kampüslere bisiklet yolu yapma önerisi sunduğunu belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın üniversite rektörleriyle geçen haftalar içinde yapmış olduğu toplantıda üniversitelerle Büyükşehir Belediyesinin çeşitli konularda iş birliği yapması yönünde görüş birliğine vardık. Başkan, üniversite kampüsleri içinde bisiklet yollarının yapılması projesini gündeme getirdi. Kısa süre içinde de Büyükşehir ekipleri kampüsümüz içinde bisiklet yolunu bitirdi. Bu proje kampüslerin sadece akademik süreler içerisinde değil hafta sonları da öğrencilerimiz ve ailelerinin rahatlıkla bisiklet kullanabileceği daha yaşamsal hale gelmesini sağlayacak. Belediye Başkan Mansur Yavaş'a ve ekibine böyle bir projeyi Başkent Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Sırada diğer üniversiteler var

Büyükşehir Belediyesi üniversite kampüsleri içerisinde yapılacak bisiklet yolları uygulamaları kapsamında Başkent Üniversitesi'nden sonra Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

Yapılan görüşme sonrası Gazi Üniversitesi kampüs alanında yaklaşık 2.6 kilometre, ODTÜ kampüsü içerisinde yaklaşık 2.9 kilometre, Türk Hava Kurumu Üniversitesi kampüs alanı içerisinde ise 1.2 kilometrelik bisiklet yolunun yapımına başlanması kararlaştırıldı. Kampüs alanlarında yapılacak bisiklet yolları, tek yönlü ve gidiş-geliş şeklinde hizmet verecek. ODTÜ kampüsü içerisindeki peyzaj alanında yer alacak bisiklet yolunun yanında yaya yolu imalatının yapılması da planlanırken, Büyükşehir Belediyesi ODTÜ- Hacettepe arası bisiklet yolu ile Bilkent Üniversitesi kampüs içi bisiklet yolu yapımı için de görüşmelerini sürdürüyor.