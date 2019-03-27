Üniversite Kampüsü İçerisinde Yarış Faciası: 1 Ölü, 3 Yaralı
47 dakika önce
Sivas'ta üniversite kampüsü içerisinde yarış yaptığı iddia edilen ve aralarında üniversite öğrencilerinin bulunduğu otomobilin takla atma sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sivas
'ta üniversite kampüsü içerisinde yarış yaptığı iddia edilen ve aralarında üniversite öğrencilerinin bulunduğu otomobilin takla atma sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S.C. (20) idaresindeki 58 ABB 790 plakalı otomobil aşırı sürat nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan üniversite öğrencileri kız kardeşler Şeyma K. (22), Büşra E. K. (24) ve E.D.Ö. (20) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Numune Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Ağır yaralanan Şeyma K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
45 metre fren yaptı
Kazadan sonra olay yerine gelen trafik ekipleri yaptıkları incelemede 45 metre fren izi tespit etti. Otomobilin 40 metre takla atarak durduğu belirlendi. Kaza yapan otomobilin başka bir otomobil ile yarış yaptığı iddia edildi. Polis
ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:25 Kaynak: İHA
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