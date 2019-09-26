Son Dakika Haberleri: Üniversite kampusunda trafik düzenlemesi yapıldı
Son Dakika Güncel Haber

Üniversite kampusunda trafik düzenlemesi yapıldı

2 gün önce

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi kampus alanı içerisinde trafikte yaya önceliğine dikkat çeken çalışmalar yaptı.

Üniversite kampusunda trafik düzenlemesi yapıldı, System.String[]

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Üniversitesi kampus alanı içerisinde trafikte yaya önceliğine dikkat çeken çalışmalar yaptı.


Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği, Adıyaman Üniversitesi merkez kampus alanı içerisinde yol ve yaya geçitlerinin boyasını yeniledi.


Gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyası çerçevesinde il genelinde gerçekleştirdikleri çalışmaları, gelen talep doğrultusunda Adıyaman Üniversitesi kampus alanı içerisinde de yaptıklarını belirtti.


Öğrenciler ise sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi, Zabıta Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osman Hamdi Bey'in tablosu rekor fiyata alıcı buldu
Son Dakika: Bakan Kurum: 21 bin kaçak yapı yıkılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki gün önce evlenen Ebru Şallı'ya tebrik mesajı Son Dakika: Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 15:41:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversite kampusunda trafik düzenlemesi yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]