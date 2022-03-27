Üniversite kampüsünde başıboş köpek dehşeti - Son Dakika
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Üniversite kampüsünde başıboş köpek dehşeti

27.03.2022 11:24

Üniversite kampüsünde başıboş köpek dehşeti Kocaeli'nin genelini saran başı boş köpekler, bu kez üniversiteli bir gence dehşeti yaşattı Kocaeli'nin genelinde tehlikeli olan başı boş sokak köpekleri, bu kez üniversite kampüsünde kız öğrenciye saldırdı.

Üniversite kampüsünde başıboş köpek dehşeti

Kocaeli'nin genelini saran başı boş köpekler, bu kez üniversiteli bir gence dehşeti yaşattı

KOCAELİ - Kocaeli'nin genelinde tehlikeli olan başı boş sokak köpekleri, bu kez üniversite kampüsünde kız öğrenciye saldırdı. Çığlık çığlığa kalan kız öğrenci o anları cep telefonu ile kaydetti.

Başı boş sokak köpekleri, Kocaeli'nin neredeyse her ilçesini işgal etti. Hiç bir önlem alınmayan sokak köpekleri bu kez Kocaeli Üniversitesi kampüsünde kız öğrenciye adeta dehşeti yaşattı. Kampüste yürüdüğü sırada köpeklerin arasında kalan genç kız, o anları tesadüfen videoya aldı. Görüntülerde çığlık çığlığa kalan genç kızın yardım istediği görülüyor.

İsminin Meral olduğu öğrenilen genç kız dehşeti yaşadığı o anları ise sosyal medya hesabından paylaşarak yardım istedi. İzmit Belediyesi, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile üniversite rektörü Sadettin Hülagü'yü etiketleyerek görüntüleri paylaşan öğrenci, tepkisini sosyal medyadan gösterdi.

O anları anlatan öğrenci, "Kocaeli Üniversitesi Umuttepe kampüsünde okuyorum. Bildiğiniz gibi Umuttepe'de köpekler yaşamakta ve sayıları 20-30 değil, yaklaşık 400-500 civarı. Her şeyden önce şunu belirtmek isterim ki; kendimi bildim bileli bahçeli evimizde köpek beslemekteyiz. Bir tane değil, iki tane. O yüzden bugüne kadar köpeklere hiç ön yargım olmadı. Buraya geldiğimden beri önce oda arkadaşım bir köpek tarafından ısırıldı. O korkuyordu, 'normal' dedim ama kendim bugüne kadar köpek koşsa bile, 'köpektir koşar, havlar' dedim. 'Gece saatlerine kalmayınca, köpekler bir şey yapmaz' denildi. Gece saatlerine kalmadım. Herkes gibi normal olanı yaptım. Ben ve benim gibi birçok arkadaşım, kampüse, yurda giriş, çıkış saatlerini köpeklere göre ayarlıyoruz. Daha önceden bir kaç kez bana doğru koşmuşlardı, kendimi kapalı alana almıştım ama bu sefer farklıydı ve kimse yoktu. Hepsi birden çevremi sardı, bana ufak bir alan bırakıldı ve yanımda kimse yoktu. Her şeyi geçtim, koca kampüste hiç kimse yoktu. Beş on dakika boyunca benim üzerime doğru gelip havlamaya başladılar. O an ağızdan çıkan tek şey, 'yardım edin' diye bağırıp çığlık atmam oldu. Sırt çantam vardı, onu savurup kendime alan açmaya çalıştım. Elim ayağıma dolanmıştı. Hem korku, hem şok içindeydim. Hiç bir şekilde kimse gelmedi yanıma. Çığlığım kimseyi duyurmaya yetmedi O an çantam yanımda olmasaydı, ben kendimi koruyamasaydım, belki şuan hafif sıyrıklar değil de, daha kötü bir halde olacaktım. Çünkü 10 tane köpeğin saldırısından bahsediyorum. Bu köpeklere bakılmıyor, su dahi verilmiyor. Hayvanlar yerde erimiş karlı, çamurlu suları içiyor ve aç bir şekilde oldukları için biz öğrencilere saldırıyor. Bu sadece kız öğrenciler olarak değil, erkekler de dahil. Bir çok erkek arkadaşım şikayetçi bu durumdan. Yüzlerce köpek var ve hepsinin yemeğine yetişilemiyor" dedi.

Üniversite kampüsünde başıboş köpek dehşeti
Üniversite kampüsünde başıboş köpek dehşeti
Üniversite kampüsünde başıboş köpek dehşeti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üniversite kampüsünde başıboş köpek dehşeti - Son Dakika


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