Üniversite kampüsünde genç kızın fotoğrafını çeken adamı dövdüler (2)
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SERBEST KALDIErzurum Atatürk Üniversitesi'nin kampüsünde, cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kızın "Neden fotoğrafımı çekiyorsun?" diye bağırmasıyla çevredekilerce dövülüp, polisin gözaltına aldığı H.A., nöbetçi savcının talimatının talimatıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:27 Kaynak: DHA
SERBEST KALDI
Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin kampüsünde, cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği genç kızın "Neden fotoğrafımı çekiyorsun?" diye bağırmasıyla çevredekilerce dövülüp, polisin gözaltına aldığı H.A., nöbetçi savcının talimatının talimatıyla serbest bırakıldı.
KIZIN INI EKRAN GÖRÜNTÜSÜ YAPMIŞ
Gürcükapı Polis Merkezi'nde H.A.'dan şikayetçi olan genç kızın, "Kampüste yürürken, beni yanına çağırıp, cep telefonunu gösterdi. Fotoğrafımı, cep telefonuna ekran görüntüsü yapmıştı. Bunu görünce şaşırdım ve kendisine, 'Benim fotoğrafım sende ne arıyor?' diye bağırdım. Sonra çevredekiler geldi" dediği öğrenildi.
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