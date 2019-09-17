Son Dakika Haberleri: Üniversite kampüsünde silahlı saldırı: 2 yaralı
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Üniversite kampüsünde silahlı saldırı: 2 yaralı

1 saat önce

Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan kafeler bölgesinde iki taraf arasında çıkan kavgada silah kullanıldı, biri öğrenci 2 kişi yaralandı.

Üniversite kampüsünde silahlı saldırı: 2 yaralı, System.String[]

Cumhuriyet Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan kafeler bölgesinde iki taraf arasında çıkan kavgada silah kullanıldı, biri öğrenci 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi içerisinde bulunan kafeler bölgesinde yaşandı. İddiaya göre, S.K. isimli kişi ile Y.G. (35) arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında S.K. silah kullandı. Y.G. ayağından yaralanırken tabancadan çıkan bir diğer kurşun, olay yerine yakın bir kafede oturan Y.D. (19) isimli öğrenciyi yaraladı. Saldırgan bindiği otomobil ile olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Yaralılar ise ambulanslar ile Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 07:55 Kaynak: İHA
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