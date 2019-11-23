Son Dakika Haberleri: Üniversite kampüsünde şüpheli paket paniği
Son Dakika 3. Sayfa Üniversite kampüsünde şüpheli paket paniği - Son Dakika

Üniversite kampüsünde şüpheli paket paniği

6 saat önce

Üniversite kampüsünde şüpheli paket paniğiERZURUM - Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsü girişine bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

Üniversite kampüsünde şüpheli paket paniği

ERZURUM - Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsü girişine bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Paket, uzman ekipler tarafından fünye ile patlatılarak imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Üniversitesi Kampüsü girişindeki duvarın üzerine bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Paketi gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen resmi ekipler trafiği ulaşıma kapatarak çevre güvenliği aldı ve vatandaşları uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanı incelemesini yaptıktan sonra fünye ile paketi patlatarak imha etti.

Patlatılan şüpheli paketin içinden kağıt parçaları çıktı. Olay sonrası trafik ulaşıma açıldı.

Üniversite kampüsünde şüpheli paket paniği

Atatürk Üniversitesi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:13 Kaynak: İHA
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