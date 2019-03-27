Üniversite Kampüsünde Yarış Faciası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Üniversite kampüsünde yarış faciası: 1 ölü, 3 yaralıSİVAS - Sivas'ta üniversite kampüsü içerisinde yarış yaptığı iddia edilen ve aralarında üniversite öğrencilerinin bulunduğu otomobilin takla atma sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Üniversite kampüsünde yarış faciası: 1 ölü, 3 yaralı



SİVAS - Sivas'ta üniversite kampüsü içerisinde yarış yaptığı iddia edilen ve aralarında üniversite öğrencilerinin bulunduğu otomobilin takla atma sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.S. C. idaresindeki 58 ABB 790 plakalı otomobil aşırı sürat nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan üniversite öğrencileri kız kardeşler Şeyma K. Büşra E. K. ve E. D. Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ağır yaralanan Şeyma K.'nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

45 metre fren yaptı

Kazadan sonra olay yerine gelen trafik ekipleri yaptıkları incelemede 45 metre fren izi tespit etti. Otomobilin 40 metre takla atarak durduğu belirlendi. Kaza yapan otomobilin başka bir otomobil ile yarış yaptığı iddia edildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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