Üniversite kampüsünde yetiştirilen hindiler yılbaşı sofraları için hazır - Son Dakika

Üniversite kampüsünde yetiştirilen hindiler yılbaşı sofraları için hazır

24.12.2020 11:07
Üniversite kampüsünde yetiştirilen hindiler yılbaşı sofraları için hazır, System.String[]

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde bilimsel çalışmaların yanı sıra tüketiciye sunulmak için doğal ortamda yetiştirilen hindiler, yılbaşı sofralarını süslemek için satışa sunuldu.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde bilimsel çalışmaların yanı sıra tüketiciye sunulmak için doğal ortamda yetiştirilen hindiler, yılbaşı sofralarını süslemek için satışa sunuldu.

ÇÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikail Baylan, AA muhabirine, 5 yıldır üniversitede bronz hindilerin et, yumurta verimlerini arttırmak, alternatif kanatlı üretimini yaygınlaştırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Hindilerin tavuklara göre daha dayanıklı, uzun ömürlü, karkas randımanı ve beslenme değerlerinin yüksek olduğunu ifade eden Baylan, bunların sucuk ve salam gibi ürünlerde kullanımının yetiştiriciliğini cazip hale getirdiğini kaydetti.

Baylan, Türkiye'de 2 milyon 200 bin ton civarında tavuk eti üretiminin olduğunu, hindi üretiminin ise 55 bin ton civarında kaldığını belirtti.

Türkiye'deki hindi üretiminin Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında çok düşük düzeyde olduğunun altını çizen Baylan, şöyle devam etti:

"Hindi, kırmızı ile beyaz et arasında kalan, proteini hem tavuk hem de kırmızı ete göre daha yüksek olan yağ ve kolestrol içeriği düşük, vitamin ve mineral içeriği bakımından yüksek, çok değerli bir gıdadır. Dünyada üretilen kanatlı et üretiminin yüzde 6'sı hindidir, gelişmiş ülkelerde ortalama yüzde 10-15'dir. Bizim ülkemizde ise üretilen kanatlı eti üretiminin yüzde sadece 2,5'u hindi üretimidir. Gelişmiş ülkelerde yılın bir günü değil, her günü tüketilmekte. Ortalama kişi başına tüketim 10, kimi ülkelerde 15 kilogramdır. Bizim ülkemizde maalesef yılın son günlerine yılbaşına yönelik tüketim ve üretim söz konusu olduğundan kişi başı hindi eti tüketimi 600-650 gram civarıdır."

Şu an ellerinde açık alanda yetiştirdikleri ve kendi ürettikleri yemleri kullanarak besledikleri 450 civarında bronz cinsi hindi bulunduğunu ifade eden Baylan, bunların bir kısmını kilogramı 25 liradan yılbaşı için satışa çıkardıklarını söyledi.

Kişi başı hindi eti tüketiminin en az 6 kilogram olması gerektiğini aktaran Baylan, "Hindinin protein içeriği hem kırmızı hem tavuk etinden daha yüksek. Her yaştaki insanın tüketebileceği bir gıdadır. Mutlaka bunu yılın her dönemine yaymamız lazım. Sadece yılbaşında hatırlamamamız gerekiyor." diye konuştu.

Baylan, üretilen kanatlı etinin en az yüzde 15'inin hindi eti olması gerektiğini kaydetti.

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tavuk, Hindi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversite kampüsünde yetiştirilen hindiler yılbaşı sofraları için hazır - Son Dakika


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