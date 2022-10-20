Üniversite kampüsündeki sulama göleti, göçmen kuşların mola ve kışlama yeri oldu - Son Dakika
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Üniversite kampüsündeki sulama göleti, göçmen kuşların mola ve kışlama yeri oldu

20.10.2022 10:54
Üniversite kampüsündeki sulama göleti, göçmen kuşların mola ve kışlama yeri oldu

DİCLE Üniversitesi kampüsündeki Kabaklı Sulama Göleti, kuzeyden gelerek Afrika'ya göç eden kuşların mola ve kışlama yeri oldu.

DİCLE Üniversitesi kampüsündeki Kabaklı Sulama Göleti, kuzeyden gelerek Afrika'ya göç eden kuşların mola ve kışlama yeri oldu. Konaklayanlarla birlikte kuş türünün 200'ü aştığı gölette, 2 hafta boyunca gözlem yapan Kuş Bilimci ve Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, " Sibirya'dan, Rusya'dan ve Ukrayna'dan gelen türler burayı kışlamak için kullanırlar. Diyarbakır hem kışlama yeri hem de göçerler için bir dinlenme, transit geçiş yeri" dedi.

Türkiye'nin alan bakımından en büyük üniversitelerinden Dicle Üniversitesi'nde kampüs içerisinde yer alan 425 bin metreküp yüzey alanına sahip ve yer yer 6 metre derinliğe ulaşan Kabaklı Sulama Göleti, kuzeyden gelerek Afrika'ya göç eden göçmen kuşların mola ve kışlama yeri oldu. 200'ü aşkın kuş türünün tespit edildiği gölet, aynı zamanda gözlemcilerin de uğrak yeri oldu. Kuş Bilimci ve Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, gölette bolca yiyecek bulunduğu için kuşların bu bölgeyi tercih ettiğini ifade ederek, "Diyarbakır hem kışlama yeri hem de göçerler için bir dinlenme, transit geçer yeridir. Sibirya'dan, Rusya'dan ve Ukrayna'dan gelen türler burayı kışlamak için kullanırlar. Göletimiz onlara bu imkanı sunuyor" diye konuştu.

'BURASI ÇOK ÖZEL YERLERDEN BİRİDİR'İki hafta boyunca gölette gözlem yapan Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Burası çok özel yerlerden biridir. Özellikle kuşlar ve diğer canlılar açısından. Bulunduğumuz yer coğrafya olarak subtropikal bölgede, kuzey bölgelerine göre daha sıcak. Bundan dolayı özellikle kuzeyde yaşayan türlerimiz burayı kışlamak için kullanırlar. Burada yiyecek var, istedikleri yiyecekler bulunuyor ve aynı zamanda ılıman bir iklime sahip, dolayısıyla kışı burada geçirirler. Kuşlar farklı besinlerle besleniyorlar. Göletimiz bu imkanı sunuyor. Farklı kurtçuklar, böcekler var. Bu da onlar için ideal yiyecekler. Deyim yerindeyse Diyarbakır hem kışlama yeri hem de göçerler için bir dinlenme, transit geçiş yeri. Bu özelliğini korumamız tabii ki bu bölgenin bakir kalmasına, tarım ilaçlarından, gübrelerden ya da sanayiden etkilenmemesiyle daha uzun yıllar hizmet edecektir. Bölgemiz kuş türü açısından çok zengin, bunun nedeni bir kısım kuşlar kışı geçiriyorlar. Bir kısım kuşları yalnızca yaz mevsimi görürüz, bunlar üremeye gelenler. Bir de yerli olan türlerimiz var. Bunların hepsini topladığımız zaman tabii transit göçerleri de veya rastlantısal türleri de katarsak Diyarbakır'da 200'ün üstünde kuş türü var. Bu pek çok kuş cenneti sayısıyla yarışabilecek bir rakamdır."


Kaynak: DHA
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Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite kampüsündeki sulama göleti, göçmen kuşların mola ve kışlama yeri oldu - Son Dakika

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