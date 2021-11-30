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ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDEKİ TEKNİK LİSEDE İNGİLİZCE TABANLI TARIM EĞİTİMİ - Son Dakika

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDEKİ TEKNİK LİSEDE İNGİLİZCE TABANLI TARIM EĞİTİMİ

30.11.2021 11:02

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüsünde eğitime başlayan ve 'Tarım Lisesi' olarak da bilinen, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere İngilizce tabanlı teorik ve pratik eğitim veriliyor.

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüsünde eğitime başlayan ve 'Tarım Lisesi' olarak da bilinen, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere İngilizce tabanlı teorik ve pratik eğitim veriliyor. Üniversite imkanlarından yararlanan lise öğrencileri, kendi tarımsal teknolojilerini oluşturmaya özendiriliyor.

Tokat'ta tarım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ortaklığında protokol imzalandı. Protokol kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitim öğretime başladı. 'Tarım Lisesi' olarak da bilinen okulda hem teori hem de pratik eğitim veriliyor. İngilizce tabanlı eğitim verilen lisede, öğrencilerin uluslararası standartlarda tarım bilgisine sahip olmaları hedefleniyor. Aynı zamanda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin laboratuvarlarını da kullanabilen öğrencilere, teknoloji eğitimi de veriliyor. Akıllı tarım teknoloji eğitimlerinin verildiği laboratuvar sayesinde mezun öğrencilerin kendi tarımsal teknolojilerini oluşturmaları hedefleniyor.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ'

Okul Müdürü Prof. Dr. Gülistan Erdal, kampüsten yararlanabildiklerini belirterek, "Kampüsün bütün olanaklarından gençlerimiz faydalanmaktadır. Daha liseye geldiklerinden itibaren kampüs içerisinde üniversitenin ayrıcalıklarını yaşıyorlar. Eğitimci olarak üniversiteden hocalarımız katkı sağlıyorlar. Özellikle tarım derslerinde, henüz daha iki yılımızı tamamlamadan kompost üretim tesisimizi bir dahaki hafta açmış bulunacağız. Çocuklarımız hem burada üretim faaliyetlerinde bulunacaklar, hem kazanacaklar, hem de AR-GE faaliyetlerini yaparak ekonomiye katkı sağlayacaklar. Burada fakültelerin laboratuvarlarından faydalanıyoruz. Buradaki öğrencilerimizin yüzde 60 kız öğrenci, bu da çok önemli bir ayrıcalık. Burada öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

Öğrencilerden Elif Büşra Çalışkan ise " Çorum'dan geldim. Burada yurtta kalıyorum. Okulu seçmemdeki en büyük nedenim iş garantisi olması. Liseyi bitirdikten sonra direkt bir meslekte çalışmaya sahibiz. Tabi ki liseyi bitirdikten sonra da eğitimime devam edeceğim" dedi.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDEKİ TEKNİK LİSEDE İNGİLİZCE TABANLI TARIM EĞİTİMİ
ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDEKİ TEKNİK LİSEDE İNGİLİZCE TABANLI TARIM EĞİTİMİ
ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDEKİ TEKNİK LİSEDE İNGİLİZCE TABANLI TARIM EĞİTİMİ
ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDEKİ TEKNİK LİSEDE İNGİLİZCE TABANLI TARIM EĞİTİMİ
ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDEKİ TEKNİK LİSEDE İNGİLİZCE TABANLI TARIM EĞİTİMİ
ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDEKİ TEKNİK LİSEDE İNGİLİZCE TABANLI TARIM EĞİTİMİ
ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDEKİ TEKNİK LİSEDE İNGİLİZCE TABANLI TARIM EĞİTİMİ
ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDEKİ TEKNİK LİSEDE İNGİLİZCE TABANLI TARIM EĞİTİMİ
ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDEKİ TEKNİK LİSEDE İNGİLİZCE TABANLI TARIM EĞİTİMİ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İngilizce, Tokat, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDEKİ TEKNİK LİSEDE İNGİLİZCE TABANLI TARIM EĞİTİMİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDEKİ TEKNİK LİSEDE İNGİLİZCE TABANLI TARIM EĞİTİMİ - Son Dakika
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