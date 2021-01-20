Üniversite kampüsüne dadanan hırsız önce kameraya ardından polise yakalandı - Son Dakika

Üniversite kampüsüne dadanan hırsız önce kameraya ardından polise yakalandı

ANKARA - Gazi Üniversitesi Yenimahalle yerleşkesine dadanan hırsız, Ankara polisinin şafak operasyonu ile yakalandı.

Gazi Üniversitesinin, Yenimahalle yerleşkesinde, Üniversitenin laboratuvarından muhtelif malzemeler ve bakır kabloları çalınması üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Gelen bir ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, olayla ilgilenmesi için iki özel ekip kurdu.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 78 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlının kimliğinin Ö.G olduğunu tespit etti. Zanlının bulunduğu adrese şafak operasyonu düzenleyen polis ekipleri zanlıyı kıskıvrak yakalı. Zanlının çaldığı malzemeleri bir hurdacıya sattığı ve eşyaların pres makinesine atılarak kullanılamaz hale getirildiği tespit edildiği.

Zanlı Ö.G'nin Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cevaevine gönderildi.