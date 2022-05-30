Üniversite kampüsüne gelen tilkinin karnını güvenlik görevlisi doyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Üniversite kampüsüne gelen tilkinin karnını güvenlik görevlisi doyurdu

30.05.2022 16:14
Üniversite kampüsüne gelen tilkinin karnını güvenlik görevlisi doyurdu

Üniversite kampüsüne gelen tilkinin karnını güvenlik görevlisi doyurdu Kars'ta aç kalan bir tilki, üniversite kampüsüne gelerek karnını doyurdu.

Üniversite kampüsüne gelen tilkinin karnını güvenlik görevlisi doyurdu

KARS - Kars'ta aç kalan bir tilki, üniversite kampüsüne gelerek karnını doyurdu.

Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı yerleşkesine kadar gelen tilki, burada güvenlik görevlilerinin verdiği yiyecekle karnını doyurdu. Yavru tilki karnı doyduktan sonra kendisine verilen yiyeceklerin bir kısmını da ağzına alarak götürüp toprağa sakladı.

Güvenlik görevlisinin beslediği tilki, karnını doyduktan sonra yeniden doğal ortamına döndü. Tilkinin o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Üniversite kampüsüne gelen tilkinin karnını güvenlik görevlisi doyurdu
Üniversite kampüsüne gelen tilkinin karnını güvenlik görevlisi doyurdu
Üniversite kampüsüne gelen tilkinin karnını güvenlik görevlisi doyurdu
Üniversite kampüsüne gelen tilkinin karnını güvenlik görevlisi doyurdu
İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Rönesans Holding 'Sürdürülebilir Geleceği Tasarla' yarışmasına başvurular başladı Rönesans Holding 'Sürdürülebilir Geleceği Tasarla' yarışmasına başvurular başladı AK Parti milletvekilleri muhtarlarla buluştu AK Parti milletvekilleri muhtarlarla buluştu
Kaynak: İHA

Güvenlik Görevlisi, Üniversite, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite kampüsüne gelen tilkinin karnını güvenlik görevlisi doyurdu - Son Dakika


Son Dakika
16:09 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Eski hocasının takımına gidiyor
16:08 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine maske genelgesi: Sağlık kuruluşlarındaki maske kullanımı devam edecek
16:02 Gaziantep'te canlı bomba süsü veren kişi kendini bu sözlerle savundu: Eşimden ayrıldığım için sesimi duyurmak istedim
15:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Kamudaki insanları tehdit etmek faşist ve darbeci zihniyettir
15:50 Bir anda yanına oturduğu kadının saçlarına yapıştı! Kimse ne olduğunu anlamadı
15:46 Son yılların en kalabalık düğünü oldu! Damada 4.1 milyon TL, geline 3 kilo altın takıldı
15:38 Konserleri iptal edilen sanatçılarla ilgili konuşan Bakan Soylu: Bu olan olaylar benim dışımda bir kere
15:36 Isparta'daki konseri iptal olan Melek Mosso'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan davet geldi
15:32 Beşiktaş'tan gazeteci Cem Küçük'e çok sert sözler: Beşiktaş soytarıların reyting taklaları atacağı bir yer değildir! Bunun şamarı ağır olur...
15:27 Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde sahte canlı bomba düzeneğiyle saldırı girişiminde bulunan zanlı cezaevine yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 16:19:16. #1.12#
SON DAKİKA: Üniversite kampüsüne gelen tilkinin karnını güvenlik görevlisi doyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement