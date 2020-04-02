Üniversite "kariyer günleri" online platforma taşındı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Üniversite 'kariyer günleri' online platforma taşındı - Son Dakika Ekonomi

Üniversite "kariyer günleri" online platforma taşındı

6 saat önce

Covid-19 salgını önlemleri nedeniyle evde olan üniversite öğrencileri, şirketlerle online platformda buluşarak kariyer hedefleriyle ve iş hayatın ile ilgili sorularına yanıt aldı.

Üniversite

Covid-19 salgını önlemleri nedeniyle evde olan üniversite öğrencileri, şirketlerle online platformda buluşarak kariyer hedefleriyle ve iş hayatın ile ilgili sorularına yanıt aldı.

3İK İnsan Kaynakları İletişim ve Etkinlik Ajansı'nın Yapı Kredi stratejik partnerliğiyle gerçekleştirdiği ilk Online Career Summit etkinliğinde Yapı Kredi, Vodafone, Oyak Renault, TUSAŞ, Türk Telekom, Yıldız Holding ve Ak Sigorta canlı yayında kendilerini 4 bin üniversiteli gence tanıttı, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

3İK İnsan Kaynakları İletişim ve Etkinlik Ajansı Başkanı Alper Çakıroğlu; "Kampüs iletişimini 11 yıldır yapıyor olmamızın bir getirisi olarak öğrenciler ve yeni mezunlarla çok yakından çalışma fırsatına sahibiz. Hem öğrenci kulüpleriyle sürekli iletişim halinde olmamız hem de düzenli olarak binlerce gencin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz araştırmalarımız sayesinde öğrencilerin nabızlarını tutabiliyoruz. Ülke olarak geçirdiğimiz bu zor günlerden en çok etkilenenlerden biri şüphesiz üniversite öğrencileri. Hepimizin moralini bozan pandeminin özellikle mezun olmak üzere olan üniversitelilerde gelecek belirsizliği yaratmasından dolayı ciddi bir gerginlik olduğunu gördük. Geleceklerine yön verecekleri birçok kampüsteki kariyer etkinliği iptal oldu. Online Career Summit projemiz aracılığıyla ülkemizdeki işveren şirketlerin sıcaklığını paylaşarak hem onlara bu zor zamanlarda güven aşılamak, hem de şirketlerin kampüs iletişimi devamlılığını sağlamak istedik. Çağrılara sessiz kalamazdık. 'Evde kal', kariyerinden geri kalma dedik. Kampüs etkinliklerinin çevrimiçi etkinliklere dönüştüğünü gösterip güven aşılamayı amaçladık. Öğrencilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bizim gibi düşünerek etkinliğe katılan şirketlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Herhangi bir başvuru veya kayıt olmadan herkesin izleyici olarak çevrimiçi katılabildiği etkinlikte, sırasıyla Yapı Kredi, Vodafone, Oyak Renault, TUSAŞ, Türk Telekom, Yıldız Holding ve Ak Sigorta olmak üzere toplamda 7 şirket, 4 binin üzerinde öğrenciye kendilerini ve iş ile staj imkanlarını tanıtma şansı buldu. Ücretsiz olan çevrimiçi etkinliğe ülkenin dört bir yanından katılan öğrenciler ise canlı yayında şirket temsilcilerine yönelttikleri sorularla normal şartlar altında kampüste alacakları yanıtları çevrimiçi edinme fırsatı yakaladı.

Ülke çapında onlarca okulda gerçekleşmesi planlanan yüzlerce kariyer oturumunun telafisi olması amacıyla sunulan çevrimiçi etkinliğe okul, bölüm, sınıf gözetmeksizin herkesin katılması planlanarak üniversiteli gençlere fırsat eşitliği sağlandı. Sempatileriyle ve neredeyse tüm öğrencilerin merak ettiği sorulara verdikleri yanıtlarla gençlerin gönüllerini kazanan şirket temsilcileri, 3İK'nın iletişim merkezine yoğun talep yaratarak hemen aynı gün içerisinde etkinliğin ikinci ve üçüncü defa gerçekleştirilmesi kararının alınmasını sağladı. Bir sonraki Online Career Summit 3 Nisan'da gerçekleşecek.

Etkinliğin en yoğun dinlenen ve en fazla soru sorulan konuşmacısı Yapı Kredi İnsan Kaynakları, Organizasyon ve İç Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp,  "Neticede şöyle bir gerçek var; bu günler geçecek. Çok belirsiz bir dünya önümüzde olsa da kendimizi yarınlar için güçlü tutacağız, yarınlar olacak ve güzel olacak. Hayallerimiz oldukça, onların peşinden gittikçe biz varız. İnadına dik durmalıyız. Dünya tarihindeki birçok zor durum, bugün kullandığımız icatların kaynağı oldu. Zorluklara karşı çözüm geliştirmek insanın yapısında var" diye konuştu.


Yapı Kredi Bankası, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:23 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın "Rüştü Reçber yoğun bakımda" iddialarına eşinden yalanlama geldi Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar         
17:48
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir         
17:47
Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı         
17:31
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı         
17:30
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler         
17:28
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir         
17:28
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı         
17:28
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı         
17:12
Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı         
17:09
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti         
17:04
"Rüştü Reçber yoğun bakımda" iddialarına eşinden yalanlama geldi         
17:03
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?         
17:00
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız         
16:52
Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın         
16:36
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı         
16:33
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı         
16:30
Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın         
16:27
Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü         
16:21
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı         
16:14
Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi         
16:12
Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi         
16:12
İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler         
16:10
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 921'e ulaştı         
16:09
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir         
16:08
Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı Karantinada olan şarkıcı Mr. Jade, evdeki mobilyaları kullanarak spor yaptı         
16:05
Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar Hindistan'da koronavirüs taraması için gelen doktorları taşladılar         
16:05
Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destek         
16:02
Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi Koronavirüs nedeniyle Belçika Pro Lig'de sezon sonlandırıldı ve Club Brugge şampiyon ilan edildi         
15:49
İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı İyileşen koronavirüs hasta sayısı grafiğine Türkiye 20. sıradan giriş yaptı         
15:43
Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı         
15:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 18:12:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Üniversite "kariyer günleri" online platforma taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]