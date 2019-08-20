Son Dakika Haberleri: Üniversite Kayıtları Başladı
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Üniversite Kayıtları Başladı

12 dakika önce

753 bini aşkın yeni üniversiteli için kayıt zamanı başladı.

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753 bini aşkın yeni üniversiteli için kayıt zamanı başladı. İsteyen öğrenciler elektronik ortamdan kayıt yaptırabilecekleri gibi, kazandıkları üniversiteye giderek de kayıt yaptırarak yeni eğitimlerine başlayabilecekler
Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:01 
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