Üniversite Kayıtları Başladı

753 bini aşkın yeni üniversiteli için kayıt zamanı başladı.

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753 bini aşkın yeni üniversiteli için kayıt zamanı başladı. İsteyen öğrenciler elektronik ortamdan kayıt yaptırabilecekleri gibi, kazandıkları üniversiteye giderek de kayıt yaptırarak yeni eğitimlerine başlayabilecekler

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