Üniversite Kayıtları Başladı
12 dakika önce
753 bini aşkın yeni üniversiteli için kayıt zamanı başladı.
753 bini aşkın yeni üniversiteli için kayıt zamanı başladı. İsteyen öğrenciler elektronik ortamdan kayıt yaptırabilecekleri gibi, kazandıkları üniversiteye giderek de kayıt yaptırarak yeni eğitimlerine başlayabilecekler
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:01
Prof. Cenk Yaltırak: 2026'ya kadar Marmara'da 7,5 büyüklüğünde deprem olacak Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem Muhalefet, yargı reformu teklifi için ilk toplantıyı yaptı ABD, Esad rejiminin Türk konvoyuna yaptığı saldırıyı kınadı