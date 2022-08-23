İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTE KAYIT HEYECANINA BARINMA TELAŞI EKLENDİ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTE KAYIT HEYECANINA BARINMA TELAŞI EKLENDİ

23.08.2022 10:21

ÜNİVERSİTE kayıtları için çok sayıda öğrenci il dışından İstanbul'a geldi.

ÜNİVERSİTE kayıtları için çok sayıda öğrenci il dışından İstanbul'a geldi. Öğrencileri kayıt heyecanının yanı sıra yurt ve ev bulma telaşı sardı. Öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Fatih'te emlakçılara göre kiralık ev sayısı geçtiğimiz senelere göre azaldı. İstanbul genelinde öğrenci yurtlarının fiyatıysa yıllık 30 bin liradan başlıyor.

Üniversitelere kayıtlar dün itibariyle başlarken, İstanbul dışından gelen öğrenciler de yurt ve ev arayışına girdi. İstanbul'da ev fiyatlarındaki artış ve kiralık ev sayısının azalması nedeniyle öğrencilerin yurtları tercih edeceği belirtiliyor. Tüm Yurt İşverenleri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Baydar, İstanbul'daki özel yurt ücretlerinin senelik 30 ila 100 bin lira arasında değiştiğini bildirdi.

"EVLER PAHALI YURDA ÇIKACAĞIM MUHTEMELEN"

Nur Sena Durmayaz, Bursa'dan geldiğini, hukuk fakültesine kayıt yaptıracağını belirterek "Evler çok pahalı, muhtemelen tercihim yurt olacak. Yurt fiyatlarının aylık 6-7 bin civarı olduğunu düşünüyorum" dedi. Mustafa Erdeniz Yıldız ise Manisa'dan geldiğini ve Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kaldığını belirterek "Önceki fiyatı 450 TL'ydi. 4 kişilik odada kalıyorum, 800 TL ödüyorum. Kira fiyatlarından dolayı ne yazık ki eve çıkmayı düşünemiyorum. Eve çıkmayı isterdim. Arkadaşlarım 3-4 aydır ev arıyorlar, bulamadılar" diye konuştu.

"3+1 EVİN KİRASI 10 BİN LİRA" Fatih Çapa'da emlakçılık yapan Melis Tokatlıoğlu, "Buralarda kiralık ev sayısı çok az, hepsi satılık. Kiralıklarda en kötü ev bile 9 bin 500 TL. Öğrencilere uygun şu anda bir ev var, o da 3 oda bir salon 10 bin lira, o da senelik kontratla. Bir sene sonra hemen zam yapmaya çalışıyorlar. Burada tıp fakültesi olduğu için çok fazla kalan vardı. Ama artık öğrenci yok. Öğrenciler artık Fatih Çapa'da kalmıyorlar" dedi. Emlakçı Neriman Şener ise "Kiralık evler var ama, sayısı çok az. Kiracılar, kiraların yüksekliğinden dolayı evden çıkmıyorlar. Tek tük kiralık ev var, onlar da 8-10 bin lira arasında değişiyor. Bodrum katlar var, onlar 5 bin lira. Henüz öğrenciler gelmeye başlamadı. Tek tük gelenler var ama, onlar da bulamıyorlar. Şu an bende kiralık ev 3-4 ev var. Daha önce bu dönemlerde daha çok olurdu" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'DA YURT FİYATLARI YILLIK 30 BİN LİRADAN BAŞLIYOR" Tüm Yurt İşverenleri Sendikası (TÜYİSEN) Genel Başkanı Ahmet Baydar, bu yıl yurtlara talebin artmasını beklediklerini ifade ederek "Fiyatlarımızın belirlenmesinde kriter mevzuatı var. Bu mevzuata göre yurtların fiyatı belirleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olduğumuz için yönetmeliğin verdiği ölçüde zam yapabiliyoruz. Bu sene fiyatlarımızda yüzde 100'e yakın bir artış yaşandı. İstanbul'daki fiyatlar yıllık 30-35 ila 80-100 bin lira bandında. Öğrenci bütçesi açısından belki çok olabilir ama, maliyetleri zor karşılıyor bu rakamlar. 4 kişilik odaları baz alıyoruz" diye konuştu.

Görüntü dökümü------------------------ İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü dışından detaylar -İstanbul Üniversitesi'ne gelenlerden detaylar -Nur Sena Durmayaz ile röportaj -Mustafa Erdeniz Yıldız ile röportaj -Kiralık ilanlarından detaylar -Melis Tokatlıoğlu ile röportaj -Neriman Şener ile röportaj -Ahmet Baydar ile röportaj

-Genel ve detaylar


YORUMLAR
500
BAYRAMPAŞA'DA MEYVE VE SEBZE HALİNDEKİ MİNİBÜSTE 8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI BAYRAMPAŞA'DA MEYVE VE SEBZE HALİNDEKİ MİNİBÜSTE 8 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI Fatih'te binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Fatih'te binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

Ahmet Baydar, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTE KAYIT HEYECANINA BARINMA TELAŞI EKLENDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
15:02 Ahılda korkunç görüntü! Bozayı onlarca koyunu telef etti
16:16 Altın uzmanından şaşkına çeviren tahmin: Altında astronomik bir artış bekleniyor
14:53 Yaşamını yitiren usta oyuncu Civan Canova toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 16:46:43. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTE KAYIT HEYECANINA BARINMA TELAŞI EKLENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement