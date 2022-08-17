Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt tarihleri ne zaman? İnternetten Üniversite kaydı yapılıyor mu?

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Sorusu, YKS'nin açıklanmasıyla birlikte birçok öğrencinin merak etmeye başladığı sorular arasında yer almaktadır. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Üniversite kaydı yaptırmak isteyen öğrenciler Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt tarihleri ne zaman? Sorularını sormuştur. Peki Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt tarihleri ne zaman?

ÜNİVERSİTE KAYILARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üniversite kayıtları YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte en çok merak edilen konular arasında yer aldı. 2022-2023 eğitim dönemi için üniversite kayıtları 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik ortamdan kayıt yaptırmak isteyenler ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında kayıt yaptırabilecektir.

İNTERNETTEN ÜNİVERSİTE KAYDI YAPILIYOR MU?

Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler arasında şehir dışından gelenler ve imkânı olmayanlar için internet üzerinden de Üniversite kaydı yaptırmak mümkündür. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından şehir dışında yaşayan öğrenciler genellikle kayıt yaptırırken internet üzerinden kayıt yaptırmayı tercih ediyor.