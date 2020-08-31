Üniversite kayıtları tedbirler eşliğinde başladı - Son Dakika

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) öğrenci kayıtları başladı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Kongre Merkezi'nde oluşturulan kayıt merkezinde tıp fakültesini kazanan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çan'ın oğlu İsmet Çan'ın kaydını yaptı.

Kayıt sonrası gazetecilere açıklama yapan Tabakoğlu, yeni öğrencilerle üniversiteye ve şehre yeni bir enerji geldiğini söyledi.

Pek çok öğrencinin online kayıt yaptırdığını, yüz yüze kayıt yaptırmak isteyenlerin de üniversiteye geldiğini belirten Tabakoğlu, "Trakya Üniversitesi bölgenin en eski en köklü eğitim kurumu. Bir yandan mezunlarımızı verirken diğer yandan liseden mezun olmuş evlatlarımızı alıyoruz. Onları hayata en iyi şekilde hazırlayıp meslek sahibi yapıyoruz. İlk kaydımız bizim için özel çünkü mühendislik fakültesi dekanımız Yılmaz çan hocamızın evladı tıp fakültesini kazandı. Çok iyi bir puanla ilk tercihi olarak kazandı. Bizden yetişen hocalarımız şimdi dekanlar, evlatları da bu kuruma geliyorlar." diye konuştu.

Kaydını yaptıran İsmet Çan da Trakya Üniversitesi'ne geldiği için çok mutlu olduğunu, salgından dolayı online derslerin olduğu zor bir yıl geçireceklerini ifade etti.

Dekan Prof. Dr. Yılmaz Çan da oğlunun, 30 yıl önce mezun olduğu, uzun zamandır da hizmet ettiği üniversiteyi seçmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Oğlunun Trakya Üniversitesi'ni tercih etmesinden hiç endişe etmediğini söyleyen Çan, "Üniversitemi biliyorum. Her geçen gün de ileriye gidiyor. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum." dedi.

Kayıt merkezine girişler termal kamerayla izlendi

Kayıt işlemlerini yapıldığı merkeze Kovid-19 tedbirleri kapsamında sadece öğrencilerin girişine izin verildi. Merkeze girişte ellerini dezenfekte eden öğrencilerin vücut sıcaklıkları da termal kamerayla kontrol edildi.

7 bin 800 öğrencinin yerleştiği üniversitede kayıtlar 6 Eylül tarihinde sona sürecek.