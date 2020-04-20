Üniversite, kendi sağlık çalışanları için maske üretiyor - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (TNKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri, üniversitenin Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan sağlık personeli için atölyede maske üretiyor.

Akademisyenler, rektörlük tarafından temin edilen malzemelerle bir haftada 2 bin 750 maske dikti.

Maskeler, TNKÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli sağlık personeline dağıtıldı.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akademisyenlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde fedakarca çalışan sağlık görevlilerine destek olduğunu söyledi.

Üniversite hastanesinin salgınla etkin şekilde mücadele ettiğini anlatan Şahin, "Ülke olarak bu zor günleri atlatacağız inşallah. Üniversite olarak bu sürece en güzel şekilde katkı sunmak için gayret ediyoruz. Sağlık çalışanlarımıza bir destek de öğretim görevlilerimizden geldi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.