Son Dakika Haberleri: Üniversite Kick Boks Takımından Büyük Başarı

Üniversite Kick Boks Takımından Büyük Başarı

1 saat önce

Adıyaman Üniversitesi Kick Boks Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2018-2019 eğitim-öğretim yılı faaliyet programında yer alan ve 67 üniversiteden sporcuların katılımıyla Antalya'da gerçekleştirilen şampiyonadan dört madalya ile döndü.

Üniversite Kick Boks Takımından Büyük Başarı, System.String[]
Adıyaman Üniversitesi Kick Boks Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2018-2019 eğitim-öğretim yılı faaliyet programında yer alan ve 67 üniversiteden sporcuların katılımıyla Antalya'da gerçekleştirilen şampiyonadan dört madalya ile döndü.

Antrenör Haluk Erdoğan nezaretindeki ADYÜ sporcularından İmran Karık, bayanlar kategorisinde Türkiye ikincisi, Şerife Nur Bozkur Türkiye üçüncüsü, İpek Atlı Türkiye üçüncüsü ve erkekler kategorisinde İbrahim Karakuş ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Elde edilen başarıyla ilgili konuşan Antrenör Erdoğan, "Gönül isterdi ki şampiyonluk ile dönelim. Ancak 67 üniversitenin katılmış olduğu böyle bir şampiyonadan dört sporcumuzun madalya ile dönmesi de önemli bir başarı. İnşallah çıtamızı yükseltip ilimizi ve üniversitemizi daha iyi temsil edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:22 Kaynak: İHA

Adıyaman Üniversitesi, Antalya, Türkiye, Güncel
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