Üniversite 'koronavirüs' nedeniyle uzaktan eğitime geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite 'koronavirüs' nedeniyle uzaktan eğitime geçti - Son Dakika

Üniversite 'koronavirüs' nedeniyle uzaktan eğitime geçti

6 saat önce

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Koronavirüsü nedeniyle derslere uzaktan devam etme kararı aldı.

Üniversite 'koronavirüs' nedeniyle uzaktan eğitime geçti, System.String[]
Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Koronavirüsü nedeniyle derslere uzaktan devam etme kararı aldı. Karar, öğrencilere ve akademik kadroya da bildirildi.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Türkiye'de koronavirüs vakası görülmesinin ardından öğrencilerinin eğitim-öğretim süreçlerinin aksamaması için 16-30 Mart tarihleri arasında tüm dersleri, online platformlarda devam ettirme kararı aldı. Üniversite yönetimi online derslerin programının hafta sonu itibariyle duyurulacağını açıkladı. Kararın alınmasında öğrencilerin, koronavirüsün yarattığı panik ve kaygı sürecini sağlıklı bir şekilde geçmeleri ve eğitim öğretimlerinin aksamamasının amaçlandığı ifade edildi. Üniversitenin konu hakkındaki kararları için resmi duyurularının dikkate alınmasına ve virüsten korunma adına yapılan duyurulara itibar edilmesi belirtildi.


- İstanbul
Bahçeşehir Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:16 Kaynak: DHA
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