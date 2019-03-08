Üniversite Korosundan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konseri

İnönü Üniversitesi
Çok Sesli Korosu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla seslendirdiği "Kadınım" adlı şarkıyla, kadına yönelik şiddete dikkat çekti.
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerinden oluşan koronun şefi, araştırma görevlisi Mehmet Güneş
Açıkgöz tarafından bestelenen, eşi Neşe Açıkgöz'ün yazdığı "Kadınım" adlı eser, İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi
Konferans Salonunda düzenlenen konserde söylendi.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay
, konser öncesi yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
adına böyle bir konserin verilmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.
Üniversite bünyesinde kadın ve erkek öğrenci sayısının yarı yarıya olduğunu dile getiren Kızılay, "Bu tabii 8 Mart için çok gururla ifade edebileceğimiz üniversitemizin güzelliğidir." dedi.
Koro şefi Mehmet Güneş Açıkgöz ise koroyla birlikte kadına yönelik şiddete uğrayan tüm kadınlara dikkat çekmek istediklerini ifade ederek, "Bu nedenle, 'Oysa ki ben anneyim, oysa ki ben eşim' dedik." diye konuştu.
Konuşmaların ardından 90 kişiden oluşan İnönü Üniversitesi Çok Sesli Korosu, "Kadınım" şarkısını, konsere katılan akademisyen, öğrenci ve vatandaşlar için seslendirdi.